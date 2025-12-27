Ruta Nacional 51: el tránsito está habilitado con media calzada entre Ingeniero Maury y Santa Rosa

El tránsito por la Ruta Nacional 51 se encuentra habilitado con media calzada en el sector que une Ingeniero Maury y Santa Rosa, según informó este viernes Vialidad Nacional Salta a través de un flash informativo actualizado a las 13.

De acuerdo al parte oficial, la restricción se debe a la presencia de material sobre la calzada, lo que obligó a reducir la circulación mientras se desarrollan tareas de despeje y mantenimiento en el lugar.

Personal y equipos viales continúan trabajando para normalizar la circulación en este corredor clave que conecta el Valle de Lerma con la región de la Puna. La situación fue comunicada a los puestos de Policía de Campo Quijano y Gendarmería Nacional, base San Antonio de los Cobres, que colaboran con el control del tránsito.

Desde el organismo nacional solicitaron a los usuarios extrema precaución al circular, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.



