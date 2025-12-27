PUBLICIDAD

27 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
alud en la ruta 51
colores para año nuevo
El Carril
Metán
snoop dogg en navidad
Fiesta clandestina clausurada
Secuestro de arma de fuego
Detenido por pedido de captura
Máxima Zorreguieta
Demoras
Municipios

Ruta Nacional 51: el tránsito está habilitado con media calzada entre Ingeniero Maury y Santa Rosa

Vialidad Nacional Salta informó que la circulación sobre la Ruta Nacional 51 permanece habilitada con media calzada en el tramo comprendido entre Ingeniero Maury y Santa Rosa, debido a la presencia de material sobre la calzada. Equipos viales continúan trabajando en la zona. 
Sabado, 27 de diciembre de 2025 16:19
El tránsito por la Ruta Nacional 51 se encuentra habilitado con media calzada en el sector que une Ingeniero Maury y Santa Rosa, según informó este viernes Vialidad Nacional Salta a través de un flash informativo actualizado a las 13.

De acuerdo al parte oficial, la restricción se debe a la presencia de material sobre la calzada, lo que obligó a reducir la circulación mientras se desarrollan tareas de despeje y mantenimiento en el lugar.

Personal y equipos viales continúan trabajando para normalizar la circulación en este corredor clave que conecta el Valle de Lerma con la región de la Puna. La situación fue comunicada a los puestos de Policía de Campo Quijano y Gendarmería Nacional, base San Antonio de los Cobres, que colaboran con el control del tránsito.

Desde el organismo nacional solicitaron a los usuarios extrema precaución al circular, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.

 


 

