Tartagal: Aseguran que el plan de obras seguirá firme en 2026

Construcción y ampliación de edificios escolares y obras de pavimentación, plazas y plazoletas y nuevos tendidos de redes de gas domiciliarios, están previstas para el año 2026. Las obras serán ejecutadas, algunas con fondos propios y otras -las de mayor presupuesto- de manera conjunta con la provincia para responder en parte a la gran demanda de obras y servicios que tiene la ciudad de Tartagal, cuyo crecimiento deja siempre atrás a los planes de obras públicas, más aún con las dificultades que se presentan a partir del recorte prácticamente total para las provincias y los municipios y que baja del gobierno central.

La directora de obras públicas de Tartagal María Elena Guayán explicó que "este lunes 1 de diciembre se reactivaron varias obras pero ya tenemos en ejecución tres nuevas aulas sobre diferentes escuelas de comunidades originarias ubicadas en la ruta nacional 86 que conforman una primera etapa; estamos a la espera de que salgan los proyectos de la segunda etapa de los establecimientos escolares de las comunidades Tranquitas y Yacuy sobre la ruta nacional 34, y Chorote y Cherenta estas dos últimas ubicadas dentro de Tartagal, donde ya se han hecho ampliaciones de aulas".

A los trabajos de nuevas obras hay que sumarle "el programa Puesta a Punto para la totalidad de los edificios escolares y que se ejecuta a partir de enero aprovechándose el receso escolar. Se trata de un programa provincial de escuelas para la parte eléctrica, sanitaria, techos de los edificios, pero no construcción de nuevas aulas ni de cocina o sanitarios que ya están comprendidos en el programa anterior" precisó la arquitecta Guayán.

Más pavimento

Dentro del plan de obras la funcionaria del municipio de Tartagal explicó que "se sigue con el asfalto en el barrio 365 viviendas que era un reclamo de más de 25 años y estamos prontos a iniciar la obra de 12 cuadras de pavimento para Villa General Güemes. Se trata de las calles Esquiú y Suipacha cuyos proyectos fueron presentados y aprobados así que dos calles muy importantes de ese sector de Tartagal se sumarán al plan de obras 2026" precisó la Arquitecta Guayán.

El plan comprende también los bacheos de todo el egido céntrico de la ciudad que comprenden más de 90 manzanas, que conforman la zona más antigua de Tartagal por tanto de mayor deterioro por el paso de los años. Dentro de ese cuadrante se suma la pavimentación y el último tramo de tres cuadras de la avenida 24 de Setiembre, una de las más anchas y extensas que atraviesan de norte a sur toda la ciudad de Tartagal, hasta el cauce del Río, de manera que esa arteria estratégica descomprimirá todo el tránsito vehicular sobre todo en la zona del microcentro que resulta colapsada en las horas pico.

Redes de gas

Otro de los planes de obras previsto en Tartagal está dirigido a la colocación de nuevas redes de gas en la zona este de la ciudad, para darle continuidad a la colocación que se hizo en 160 viviendas del barrio Tomás Sánchez, colindante con la ruta nacional 34. "Estamos a la espera de la aprobación de cinco proyectos que ya fueron presentados ante la provincia para su aprobación en los barrios San Juan, Nueva Esperanza y Norte grande. Estamos esperando la autorización de Naturgy y ajustar la documentación que nos requieran pero para el 2026 seguramente esos proyectos serán una realidad".

En cuanto a la aprobación de presupuesto y la nueva ordenanza tarifaria, el concejo deliberante de Tartagal aprobó hace unas semanas el presupuesto correspondiente al año 2026 y la nueva ordenanza tarifaria. Los proyectos habían sido ingresados el pasado 20 de noviembre para su análisis y en el caso del presupuesto supera la suma de 41 mil millones de pesos para el próximo año.