Crisis municipal en Hipólito Yrigoyen: tercer día de paro y una intendenta ausente

Los trabajadores municipales reclaman recategorizaciones, pase a blanco de sumas no remunerativas, pago del bono en una sola cuota y provisión de ropa de trabajo, demandas que consideran derechos básicos postergados por la actual gestión. A esto se suma el incumplimiento del aumento salarial dispuesto por la provincia, que -según denuncian- no se podrá concretar sin la firma de la jefa comunal.

En ocasiones anteriores, el secretario de Gobierno, Juan José López, firmó acuerdos que luego fueron desconocidos, dejando sin efecto compromisos asumidos. En este contexto, los empleados acusan a la gestión de mala administración, favoritismo hacia determinados sectores y falta de voluntad política para resolver los conflictos.

La intendenta, en lugar de encabezar las negociaciones, ha participado en viajes y actos protocolares en Buenos Aires, como su presencia en el homenaje a “Las Voces de Orán”, mientras en el municipio crece el malestar y la parálisis administrativa.

La tensión se incrementa a horas de la fiesta patronal, ya que los empleados en paro impiden el armado del escenario para el festival. La Policía intervino con balas de goma para dispersar a los manifestantes, en un escenario que amenaza con empañar las celebraciones.