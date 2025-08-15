Carlos Rosso: "La ciudadanía debe apropiarse y cuidar a la nueva terminal"

El intendente de General Güemes, Carlos Rosso, confirmó a El Tribuno que la nueva terminal de ómnibus comenzará a operar a partir de septiembre y destacó el impacto que esta obra de envergadura tendrá en la comunidad.

Intendente, ¿sueño cumplido con la nueva terminal?

Sí. Esta obra nos permite no solo comunicarnos con gente de todo el país y con distintos servicios, sino también realizar los tramos cortos. De Güemes a Salta viajan muchísimos estudiantes y trabajadores todos los días, y lo mismo en sentido inverso. También beneficia a localidades aledañas y genera empleo: desde el sector de portería y gastronomía, hasta todo el movimiento que implica la terminal. Además, durante su construcción fue fuente de trabajo.

Alrededor de la terminal se hicieron calles nuevas, aunque todavía falta completar la calle Carlos Gardel y su vereda, más un tramo de cloacas y la mejora de algunas viviendas. Otro componente importante del proyecto es un canal que evita que la terminal se inunde durante lluvias fuertes, permitiendo que el agua escurra de forma segura.

¿Cuándo estará finalizada la obra completa?

Está previsto para los primeros días de septiembre. Los locales internos, como comedores y quioscos, empezarán a funcionar antes. Para llegar a este punto hubo que trasladar la estructura vieja de boleterías y sala de espera. No fue fácil, pero conseguimos un espacio frente a la terminal, sobre ruta 34, en el predio de una familia, a quienes agradezco mucho. Allí armamos una terminal transitoria con la ayuda de las empresas, el personal municipal y vecinos.

¿Cuándo comenzará a operar la nueva terminal?

Calculamos que en dos o tres semanas ya estaría funcionando. Queremos cumplir los contratos con esta familia y coordinar el traslado de las boleterías, lo que implica una serie de cuestiones técnicas, como el tema internet.

¿Tienen un estimativo del movimiento diario?

A fines del año pasado hicimos un cálculo: más de 10.000 vehículos por día, aunque varía según fechas especiales o feriados. En colectivos, ingresan más aquí que en Salta, porque somos escala de servicios de larga distancia y de otros que siguen hacia el extranjero, como Perú y Chile. También llegarán a esta terminal los colectivos de excursiones escolares, adultos mayores, tours de compras o viajes especiales, que antes paraban en la ruta con el riesgo que eso implica.

¿Cuántos puestos laborales generará?

Directamente, tenemos personal para el control de peaje de colectivos y estacionamiento, limpieza, seguridad y salud. A eso se suman las boleterías y los locales comerciales. El número exacto variará con el tiempo, pero es importante.

Siempre digo que cada vez que se inaugura una obra, la ciudadanía debe apropiarse de ella, porque se hace con recursos de la comunidad y debe cuidarse. Como repito desde 2023: 'El nosotros es mejor. Cada uno, desde donde está, hace su aporte'. Agradezco a todos.