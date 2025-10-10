Cayó el sospechoso del crimen de un bagayero salteño

El crimen del salteño Nelson Gabriel Aramayo, conocido en los pasos fronterizos como bagayero, volvió a tener relevancia en las últimas horas tras la captura de uno de los principales sospechosos, identificado como Gastón Rojas, alias "Cordobés". La víctima había sido hallada sin vida el 31 de diciembre de 2023, a la vera de la ruta nacional 9, en el kilómetro 956, cerca de la localidad de Kilómetro 49, en el departamento Ojo de Agua, Santiago del Estero.

La información fue publicada por el diario El Liberal de Santiago del Estero, que confirmó que la detención de Rojas se concretó tras una investigación compleja y un operativo de reubicación judicial a gran escala, llevado adelante por el Departamento de Homicidios y Delitos Complejos de la Policía santiagueña, con la colaboración del Grupo Especial USAR 26 y apoyo logístico de la Policía de Córdoba.

Según fuentes del caso citadas por el medio santiagueño, el acusado era socio de la víctima y se mantenía prófugo desde enero de 2024. Su captura se produjo tras meses de seguimiento y tareas de inteligencia que permitieron identificar su paradero en la provincia de Córdoba, donde se había ocultado bajo distintas identidades.

La reubicación y el traslado del detenido fueron considerados de alto riesgo, dado que Rojas es un individuo calificado como peligroso y con antecedentes por delitos graves. Por ese motivo, el operativo fue planificado con estrictas medidas de seguridad, tanto durante la detención como en su posterior traslado hacia Santiago del Estero, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal

¿El procedimiento incluyó el despliegue de un equipo táctico especializado, encargado de garantizar la integridad del detenido y la de los efectivos intervinientes. "Era una prioridad localizarlo y ponerlo a disposición judicial sin margen de error", señalaron las fuentes.

La investigación judicial apunta a que Rojas y Aramayo mantenían una relación comercial, vinculada al traslado y movimiento de mercaderías en el norte del país. Las pruebas reunidas hasta el momento —entre ellas análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones y testimonios de allegados— permitieron reconstruir los últimos días de vida del salteño, y situar al sospechoso como una de las últimas personas que tuvo contacto con él.

El avance de las pericias permitió, además, confirmar la identidad del imputado y consolidar los elementos que sostienen la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El cuerpo de Nelson Gabriel Aramayo fue hallado en estado de descomposición y presentaba al menos cuatro heridas de bala. Desde el primer momento, los investigadores establecieron que se trataba de un homicidio, aunque las circunstancias exactas del crimen aún no fueron determinadas.

Las líneas de investigación abiertas incluyen un posible trasfondo vinculado al narcotráfico o al contrabando de mercadería desde Bolivia hacia Salta, actividad en la que Aramayo se desempeñaba desde hacía años. De acuerdo con las fuentes consultadas por El Liberal, el móvil del crimen estaría vinculado a disputas dentro del negocio ilegal, aunque esta hipótesis aún debe ser corroborada judicialmente.

El traslado a Santiago del Estero

Tras su captura, Rojas fue trasladado bajo custodia policial a Santiago del Estero, donde fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente. En los próximos días se prevé la realización de nuevas audiencias en las que el Ministerio Público presentará las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas los registros de llamadas y mensajes entre la víctima y el acusado.

Los investigadores también intentan determinar dónde fue asesinado realmente Aramayo.