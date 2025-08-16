Tartagal se prepara con todo para la feria Potencia: 400 emprendedores y shows en el complejo deportivo

Alrededor de 400 expositores estarán presentes en Tartagal el próximo fin de semana para los tres días consecutivos de Potencia, la feria que busca visibilizar el talento salteño de los emprendedores de toda la provincia. En esta oportunidad se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto en el norte provincial.

El lugar elegido es el Complejo Deportivo municipal Martín Miguel de Güemes, donde también se montará un amplio escenario para la actuación de músicos y artistas locales, quienes encontrarán en Potencia una ventana para darse a conocer en danzas, canto y teatro.

Nueva infraestructura

En el último año y medio, y a pesar de las restricciones que enfrentaron provincias y municipios de todo el país para encarar obras públicas, el complejo deportivo municipal registró un gran avance. Se instalaron pisos flotantes en la cancha de básquet y en todo el sector techado, se renovó el sistema de iluminación y se puso en funcionamiento el subsuelo, donde funciona el albergue con capacidad para más de 50 personas.

También se completó el cerrado total de la cancha techada para evitar la humedad y el intenso calor que dañaban el parquet, además de mejoras en las tribunas y la construcción de una nueva cancha de básquet al aire libre.

En esta ocasión, el municipio encaró la construcción de una alcantarilla de 18 metros de ancho que conecta la ruta nacional 34 con la calle Los Claveles, ubicada frente al complejo deportivo. Dentro del predio también se avanzó con camineras, nuevo sistema de iluminación en cada sector, mejoras en los sanitarios y en el área de asadores, entre otros trabajos.

La directora de Obras Públicas, María Cristina Guayán, explicó a El Tribuno: "La alcantarilla era una obra pedida desde hace mucho tiempo por los vecinos del barrio Mi Jardín, porque brinda seguridad y facilita el descenso de los vehículos desde la ruta nacional 34 hacia ese barrio y al complejo deportivo, que está justo enfrente. Será lo suficientemente ancha para mejorar la circulación vehicular y se estrenará con la feria Potencia, ya que el próximo fin de semana esperamos un enorme movimiento de personas y vehículos de diferentes portes".

Expositores locales

Si bien la feria Potencia es relevante para todos los emprendedores de la provincia, será una oportunidad especial para un centenar de expositores locales, quienes suelen tener mayores dificultades para dar a conocer sus productos.

Entre ellos se encuentran artesanos originarios y cocineros que mantienen vivas las tradiciones ancestrales. Tal es el caso de *Andrea Ortiz, joven guaraní de la comunidad Virgen de la Peña, que junto a su esposo y hermanas produce mermeladas artesanales a base de naranjas y pomelos de su propia plantación. Además, elaboran productos derivados de la caña de azúcar -también cultivada por la familia- como miel, caramelos y chancacas, siguiendo recetas transmitidas de generación en generación.

"También hacemos tamales auténticos, como los preparaban nuestros abuelos", explica Andrea. "Trabajamos con harina de maíz que nosotros mismos disecamos, sin productos industrializados como la sémola. El relleno lo hacemos con carne de la cabeza del cerdo y usamos la grasa de nuestros propios animales para la fritura. Nos lleva dos días completar una producción, pero el sabor es único. La gente que visite la feria Potencia lo comprobará al probar nuestros tamalitos dobles".

Desde hace 13 años, la emprendedora lucha por dar a conocer sus productos, no solo en Tartagal sino también en el resto de la provincia.