Fuerte despliegue de fuerzas federales en Aguas Blancas ante amenaza de corte en la ruta 50

Un gran despliegue de seguridad sorprendió a vecinos y viajeros en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, departamento Orán, desde las primeras horas de hoy. Efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y la Policía de Salta se apostaron en distintos puntos estratégicos cercanos al río Bermejo y a los accesos a la zona de chalanas.

El operativo responde a la posible protesta de los pasadores y trabajadores de gomones y chalanas, quienes durante el fin de semana difundieron en redes sociales un llamado a movilizarse y cortar la ruta nacional 50. Los boteros aseguran que su actividad está paralizada desde el cierre de la finca Karina y que los controles más estrictos en la ribera del Bermejo los dejaron sin sustento.

Reclamos y tensión en la frontera

Los llamados “paseros” advirtieron que podrían bloquear el paso fronterizo como medida de presión, lo que motivó la fuerte presencia de uniformados en el sector. Las autoridades intensificaron los controles sobre el movimiento de personas y vehículos, especialmente en la zona de desvío que conecta la terminal de Aguas Blancas con el puerto de chalanas.

Vecinos señalaron que, a pesar del despliegue, el paso por detrás de la terminal funcionaba con normalidad, aunque bajo vigilancia.

Antecedentes

En los últimos días, los trabajadores de gomones habían advertido públicamente que la restricción para operar desde el cierre de la finca Karina generaba una crisis económica en la zona. Incluso trascendió que planeaban un corte sobre la ruta nacional 50, principal vía de conexión con Orán y el resto de la provincia.

Ante este escenario, las fuerzas federales y provinciales se desplegaron con el objetivo de prevenir disturbios y garantizar el tránsito en uno de los pasos fronterizos más sensibles del norte argentino.