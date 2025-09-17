“Gestionamos que devuelvan las pensiones por invalidez que quitaron injustamente” 

El intendente de San José de Metán, José María Issa mantuvo en Buenos Aires, junto al presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, una importante reunión con el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches.

Este encuentro se dio en el marco de las más de 110.000 bajas de pensiones por discapacidad que el Gobierno Nacional aplicó en todo el país y que afectan directamente a muchos vecinos de los municipios salteños.

“Gracias a las gestiones del ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, y siguiendo el camino que marca el Gobernador Gustavo Sáenz, los intendentes pudieron transmitir la situación que atraviesan cientos de familias salteñas y consiguieron el compromiso de que se agilice, en caso de corresponder, la restitución de las pensiones con retroactividad a la fecha en que se las dejó de percibir injustamente”, destacaron desde el área de Prensa de la Municipalidad de Metán.

En esa oportunidad el intendente Issa entregó la documentación del vecino, Abel “Chicho” Valencia, quien está en silla de ruedas porque le faltan las dos piernas. El vecino metanense fue noticia porque le suspendieron su pensión por invalidez injustamente y porque fue visitado en su casa por el propio Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz.

“Nuestro compromiso es estar presentes, gestionar y golpear todas las puertas que sean necesarias para defender los derechos de los metanenses y de todos los salteños”, dijo Issa.

En la oportunidad se gestionó la revisión de casos especiales de personas que perdieron injustificadamente la pensión por discapacidad. Se trabajó en la implementación de un canal más eficiente para que los reclamos de los salteños sean atendidos a través de esta área nacional.

Issa fue distinguido en el Senado de la Nación

El Intendente Issa fue el único jefe comunal del país invitado a recibir una distinción otorgada por la Cámara de Senadores de la Nación a través de la senadora por Mendoza, Dra. Anabel Fernández Sagasti.

El reconocimiento fue el martes en el Salón Azul del Senado de la Nación. Se trata de una mención honorífica por su “distinguida trayectoria y compromiso con los más altos valores de la solidaridad, la justicia y el bien común”. Fue la recepción del título de Canciller Honorífico de la Asociación Civil No Más Hambre & Casa Justina. En la misma ceremonia además fueron distinguidos: el Gobernador de La Rioja, CPN Ricardo Quintela. Ex Canciller de la Nación, Lic. Diana Mondino. Diputado Nacional y ex Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Lic. Daniel Arroyo.

“Esta distinción me da más energía para seguir trabajando por el Metán que todos merecemos y por una sociedad con justicia social, donde todos tengan las mismas posibilidades de trabajo y desarrollo”, dijo Issa.

