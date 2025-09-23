Coronel Juan Solá: Más de 350 docentes una intensa jornada pedagógica

La Jornada Pedagógica "Acompañar desde la Escuela", organizada por la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas junto a las Direcciones de Nivel, Dirección de Educación Rural y conjuntamente con el municipio de Coronel Juan Solá, contó con una amplia participación de supervisores, directores y docentes del Nivel Inicial, Primario, Secundario, Técnico, Jóvenes y Adultos, incluyendo a los docentes bilingües de Rivadavia Banda Norte.

Durante la capacitación, se presentó la Guía de Buenas Prácticas para la Intervención ante el Consumo Problemático de Drogas, un documento que ofreció herramientas pedagógicas, normativas y de intervención desde una perspectiva de derechos.

El contenido fue brindado por la Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección General de Prevención de Drogas y contó con el acompañamiento especial del personal policial de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Embarcación, la operadora comunitaria de la Comisaría de Morillo y de la trabajadora social del hospital local.

El evento ratificó el compromiso del Estado provincial, las instituciones educativas y la comunidad en la construcción de respuestas integrales que reafirman a la escuela como un espacio de cuidado y acompañamiento.

Debido a la gran cantidad de inscriptos, la capacitación continuó de manera simultánea en el Complejo Deportivo y en la Escuela N.º 4485, lo que permitió garantizar la participación plena de la comunidad educativa local.

La Poma

La Secretaría de Derechos Humanos, en articulación con la Municipalidad de La Poma, dictará el curso "Abuso Sexual: Aportes para su Comprensión y Buenas Prácticas para la Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Escuela", destinado a la comunidad educativa de La Poma y alrededores.

La capacitación se desarrollará el jueves 25 de septiembre en el Salón Municipal de La Poma, ubicado en Av. San Martín N° 9, en jornada doble de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. La propuesta es gratuita y cuenta con reconocimiento de puntaje docente, conforme a la Resolución N° 40/2025 de la Subsecretaría de Desarrollo Curricular e Innovación Pedagógica del Ministerio de Educación.