Sigue grave un acusado de femicidio

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, en el marco de la investigación que lleva adelante por la muerte violenta de una mujer, ocurrida el pasado lunes 15 por la tarde en Cafayate, informó que la expareja de la víctima, sindicado como sospechoso, se encuentra hospitalizado en la ciudad de Salta, con pronóstico reservado.

La fiscal se trasladó este lunes a Cafayate, donde se recogieron testimonios de utilidad para la causa y se cumplieron diversas diligencias solicitadas para lograr el esclarecimiento.

El hecho sucedió el pasado 15 de septiembre por la tarde, en paraje El Divisadero, Cafayate, cuando en horas de la tarde, se reportó el deceso de una mujer de 36 años, quien según reveló el informe preliminar de autopsia, recibió 9 impactos de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo de la mujer de 36 años dentro de la casa. En una evaluación preliminar, indicaron que la víctima murió de un disparo.

Afuera, estaba el presunto agresor en el suelo, herido de gravedad por disparos autoinfligidos. La etapa inicial de investigación determinó que el hombre habría atacado a la mujer tras una fuerte discusión y, minutos después, habría intentado quitarse la vida.

En el interior de la vivienda, estaba el hijo adolescente de la pareja, de 15 años, quien habría presenciado la discusión y el ataque. La pareja tenía en total tres hijos, detallaron personas cercanas a la familia.