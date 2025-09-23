Abre hoy la Expo Futuro 2025

Hoy, a las 10 quedará inaugurada oficialmente Expo Futuro 2025 en el Centro de Convenciones de Limache, un evento que busca acercar a los jóvenes del último tramo de la secundaria la oferta educativa universitaria, no universitaria y de formación profesional disponible en la provincia.

La muestra presencial se extenderá hasta este viernes y está diseñada para recibir a unos 25.400 estudiantes de cuarto y quinto año de 204 instituciones educativas, entre ellas secundarias, técnicas, privadas y de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA). El recorrido estará organizado en islas de exposición de las distintas casas formadoras, lo que permitirá a los alumnos acceder a información sobre planes de estudio, carreras y becas.

El encuentro tendrá este año un formato multimodal: además de la feria en la capital, se desarrollarán Jornadas Institucionales regionalizadas en todo el interior hasta el 3 de octubre, con el objetivo de alcanzar a un total de 448 escuelas y colegios de la provincia.

Además, la Expo Futuro cuenta con una plataforma digital que ofrece charlas, un mapa interactivo y un buscador de carreras, herramientas que permiten a los estudiantes explorar opciones académicas desde sus propias instituciones. Con esta propuesta integral, Educación busca garantizar que los jóvenes tengan acceso a toda la información necesaria para elegir su futuro educativo y profesional.