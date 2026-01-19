Orán define un bono atado al rendimiento laboral y excluye a la dirigencia política y sindical

En un escenario económico ajustado y con márgenes cada vez más estrechos para la administración pública, la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán comenzó a delinear un bono municipal con una premisa central: reconocer la productividad real de los trabajadores y focalizar los recursos en quienes cumplen funciones operativas dentro del Estado local.

El anuncio fue realizado por el Ramiro Acosta, coordinador de Relaciones Institucionales del municipio, quien precisó que el beneficio no alcanzará a la planta política ni a representantes sindicales. La decisión, explicó, busca priorizar a los empleados municipales en un gesto que combina criterio técnico, responsabilidad fiscal y sentido solidario.

Según detalló el funcionario, el bono por productividad estará destinado a aquellos agentes que hayan cumplido con sus obligaciones laborales en tiempo y forma, ponderando el desempeño efectivo, la responsabilidad y el compromiso cotidiano con las tareas asignadas. La intención del Ejecutivo es abarcar a la mayor cantidad posible de trabajadores, incluyendo personal permanente, contratado y beneficiarios del programa PROMA, siempre bajo parámetros objetivos de cumplimiento.

En ese marco, Acosta remarcó la voluntad política del intendente Baltasar Lara Gros de avanzar con el pago del incentivo, aun en un contexto de restricciones presupuestarias. “Hay un esfuerzo sostenido para ordenar las cuentas y, al mismo tiempo, reconocer a quienes sostienen el funcionamiento diario del municipio”, señaló.

Un punto clave para la definición final del bono es la asistencia del Gobierno provincial, que aportaría un porcentaje del monto correspondiente a empleados permanentes y contratados. Mientras esa confirmación no se concrete, el Municipio continúa afinando los números y manteniendo instancias de diálogo con los sindicatos, aunque sin modificar el criterio de exclusión de sus representantes del beneficio.

Desde el Ejecutivo oranense aclararon que el monto final, la modalidad de pago y la fecha de acreditación se informarán una vez cerrada la estructura de financiamiento y garantizado el equilibrio de las finanzas municipales. La prioridad, insistieron, es evitar compromisos que comprometan la estabilidad presupuestaria a mediano plazo.

La medida se inscribe en una estrategia más amplia de gestión responsable de los recursos públicos, que apunta a premiar el trabajo efectivo y a fortalecer la confianza interna dentro del plantel municipal. En un contexto donde los incentivos económicos suelen generar tensiones, Orán opta por un esquema que pone el foco en la productividad, el uso racional de los fondos y el bienestar general de la comunidad, con los trabajadores como destinatarios centrales del reconocimiento.