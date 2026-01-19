El exjuez Abel Fleming ganó en la empanada sanlorenceña

Una gran fiesta se vivió este sábado 17 de enero en la plaza Ejèrcito Argentino, donde turistas y salteños de diferentes municipios disfrutaron del 5° Concurso de la Empanada, que contó con la presencia de emprendedores, juegos para niños y una cartelera de artistas locales que hicieron disfrutar a los presentes.

El evento, presidido por el intendente Manuel Saravia, comenzó a las 18.30 con la visita de los Reyes Magos, quienes entregaron sorpresas a los presentes. Además, los más pequeños disfrutaron de juegos inflables y sorteos.

A partir de las 19 horas, los 11 concursantes prepararon sus fondas y comenzaron con el armado de empanadas. Todos ellos compitieron ante un jurado exigente compuesto por el secretario de Gobierno, Arq. Jorge Klix; Jorge Karanikola y Juan Villa, integrantes de la Cámara de Turismo y Comercio de San Lorenzo; el chef Gonzalo Pardo y el ganador del concurso de la edición anterior, Matías Michel.

Tras un largo debate, finalmente el jurado eligió por unanimidad a Abel Fleming, el exjuez federal de Salta, como ganador del concurso, mientras que María Isabel Tolaba se llevó el segundo puesto. El flamante ganador se hizo acreedor de $400.000 y su próximo desafío será representar a San Lorenzo en el Concurso Provincial de la Empanada, que se realizará en abril.

Fleming se retiró de la actividad pública como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta en septiembre de 2023.

Además de sus atributos académicos como jurista, el exmagistrado es reconocido por sus dedicación y entusiasmo por la gastronomía local.