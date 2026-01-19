¿Nuevo romance?: Julieta Ortega y Juan Román Riquelme, entre rumores, desmentidas y viejas coincidencias

El rumor no nació en una alfombra roja ni en una cancha llena, sino en una charla televisiva que, como tantas otras, encontró eco inmediato en redes sociales. En las últimas horas, el nombre de la actriz Julieta Ortega quedó asociado al del actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, a partir de una versión que hablaba de un presunto vínculo sentimental reciente.

La información se difundió en el programa Puro Show, donde aseguraron que la relación sería incipiente y que Riquelme habría sido visto pasando a buscar a la actriz en una camioneta por la puerta de su casa, en el barrio porteño de Palermo. La escena, breve pero sugestiva, fue suficiente para disparar especulaciones y titulares.

Sin embargo, la propia Ortega salió a desactivar la versión. Consultada por un periodista, negó de plano cualquier romance y explicó que se encuentra en Mar del Plata realizando temporada teatral, lo que -según remarcó- vuelve imposible el inicio de una relación con alguien que no esté en la misma ciudad. “Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto”, respondió, sorprendida por el alcance del rumor.

La desmentida no terminó de cerrar la historia. Cuando se le preguntó puntualmente si Riquelme la había pasado a buscar por su casa, la actriz dudó en su respuesta, un gesto mínimo que fue leído con suspicacia en el programa y volvió a alimentar la conversación mediática.

A ese escenario se sumó un dato del pasado que reapareció como guiño del destino. En una entrevista de 2014, Ortega había contado que su hijo Benito era fanático del ídolo xeneize y que, en su imaginario infantil, soñaba con verla casada con él. “Como buen hincha de Boca quería que me casara con Román”, había dicho entonces, en tono de anécdota familiar, aclarando que era una ilusión imposible.

Más allá del rumor puntual, las declaraciones más recientes de la actriz sobre su vida afectiva ayudan a entender el lugar desde el que hoy se posiciona. En distintas entrevistas, Ortega contó que dejó atrás la búsqueda idealizada del amor romántico y que atraviesa una etapa de calma personal. “A mi edad ya no espero más que lo que tengo. Estoy recontra en paz”, afirmó.

Lejos de cerrar la puerta al enamoramiento, lo definió con otra lógica: si vuelve a aparecer, tendrá que ser algo inevitable, un impulso imposible de esquivar. Una definición íntima que, en este contexto, fue leída por muchos como una coincidencia más dentro de una historia que, por ahora, no pasa del terreno de los rumores.

Mientras tanto, no hay confirmaciones ni fotos que respalden la versión inicial, solo versiones cruzadas, recuerdos del pasado y una desmentida clara por parte de la protagonista. En el cruce entre el fútbol y el espectáculo, la curiosidad pública volvió a hacer de las suyas, aunque esta vez el supuesto romance sigue, al menos oficialmente, en fuera de juego.