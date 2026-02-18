PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
18 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Tolerancia cero
Miércoles de Ceniza
Fate
año nuevo chino 2026
Crisis en Perú
ENRE
Campaña solidaria
Tolerancia cero
Miércoles de Ceniza
Fate
año nuevo chino 2026
Crisis en Perú
ENRE
Campaña solidaria

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Campaña solidaria: un joven docente de Campo Quijano necesita $16 millones para operarse de urgencia

Ismael es profesor de educación física. Debe viajar a Córdoba para tratar un tumor que le comprime la aorta y el corazón. Ya reunieron $7 millones, pero todavía falta más de la mitad.
Miércoles, 18 de febrero de 2026 10:50

La familia de Ismael atraviesa días de angustia y esperanza. El joven profesor de 33 años fue diagnosticado con un tumor en el mediastino que compromete seriamente su corazón y los grandes vasos sanguíneos. La cirugía es urgente y deberá realizarse en una clínica oncológica de Córdoba, lo que implica un costo total cercano a los $16 millones.

Jessica, su hermana, contó que el tumor es de gran tamaño y está presionando la aorta, además de desplazar el corazón. Según explicó a la prensa, en Salta les informaron que la operación no era viable por la complejidad del caso y las demoras administrativas hicieron que el tiempo jugara en contra. Mientras tanto, la salud de Ismael se fue deteriorando.

El profesor no tiene obra social, por lo que la familia tuvo que pagar estudios médicos de manera particular para acelerar el diagnóstico. Incluso la biopsia debieron realizarla en una clínica privada porque no podían esperar más. Cada paso implicó un esfuerzo económico enorme.

Hasta ahora lograron reunir alrededor de $7 millones gracias a la solidaridad de vecinos, amigos y conocidos. Sin embargo, todavía necesitan más de la mitad para cubrir la intervención y la posterior internación en una unidad crítica, que tiene un costo elevado.

En Campo Quijano, Ismael es muy querido. Trabaja con chicos en una escuelita de fútbol y quienes lo conocen destacan su compromiso y su generosidad. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a su familia, a su mamá y a sus ocho hermanos, poniendo a los demás antes que a él.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la familia al 3875 892 663 para obtener más información sobre cómo aportar a esta campaña solidaria.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD