Baltasar Lara, en una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación

El intendente de Orán Baltasar Lara fue uno de los 30 jefes comunales de Argentina, invitados a participar de la Jornada Nacional contra la Droga y el Delito, encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El encuentro se realizó en la sede de la Prefectura Naval Argentina y reunió a intendentes de distintas provincias para fortalecer la coordinación entre Nación y municipios frente al avance de la narcocriminalidad.

Durante la jornada se debatieron desafíos actuales, se compartieron buenas prácticas y se presentó una exhibición sobre el funcionamiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Además, se expusieron los principales ejes de la estrategia nacional, incluyendo los avances del Plan Bandera y el despliegue del Plan 90/10.

"Cuando el Estado actúa con método y coordinación real, el delito retrocede", destacó la ministra.

La participación del intendente reafirma el compromiso de seguir trabajando de manera articulada para fortalecer la prevención y la seguridad en la comunidad oranense, destacaron.