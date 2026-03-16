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Municipios

Metán: Cultura viva con la muestra "Mujeres que hicieron historia"

La exposición fotográfica reconoce a mujeres metanenses por su legado en la vida social, cultural, deportiva, educativa y política de la localidad.
Lunes, 16 de marzo de 2026 01:48
Concurrida muestra de fotografías que recupera la historia de Metán.

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En el marco del Mes de la Mujer, se llevó a cabo con gran participación la muestra fotográfica "Mujeres que hicieron historia", un espacio dedicado a reconocer y honrar el legado de mujeres metanenses que dejaron una huella en la vida social, deportiva, cultural, educativa y política de Metán. La exposición en el museo Gauffin reúne fotografías, documentos y reseñas aportadas por familiares, permitiendo recuperar y preservar historias que forman parte de la identidad de San José de Metán.

Durante la jornada también comenzaron a surgir nuevas historias y gestos de enorme generosidad: hasta el momento, doce vecinos manifestaron su voluntad de realizar donaciones de material histórico, enriqueciendo así el patrimonio del Archivo Histórico. La actividad fue impulsada por la presidenta del Concejo Deliberante, María José Bernis, junto a la profesora Norma Aguilar, responsable del Archivo Histórico de Metán.

"Peky" la nieta de María Magdalena Azucena Lagoria de Concha, destacada artista plástica y docente; nacida en Santiago del Estero pero radicada desde niña en Metán, donó 93 fotografías que registran el trabajo y las creaciones de alumnos, así como sus obras -pinturas y esculturas- y registros de eventos en los que participó. Además donó un ejemplar del libro "Tinta fresca (poesías)" y páginas del diario El Tribuno del 28 de abril de 2002, en el que se informaba su fallecimiento.

 

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