Tartagal: Dura acusación: un diputado denunció que a la UNSa van docentes drogados

La sesión del martes en la Cámara de Diputados de Salta dejó una frase que rápidamente generó repercusiones y abrió un fuerte cruce con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), sede Tartagal. El diputado provincial Nicolás Arce afirmó en el recinto que habría docentes que concurren a dictar clases bajo los efectos de sustancias, lo que derivó en una polémica que se amplificó en las horas siguientes. El decano de esa Facultad salió al cruce y negó la acusación.

Durante su intervención, el legislador de la Libertad Avanza sostuvo que recibió comentarios de estudiantes que le generaron preocupación. "He recibido denuncias donde aparentemente hay profesoras que van con movimientos espasmódicos", expresó ante sus pares, al tiempo que vinculó esas versiones con la necesidad de avanzar en controles más estrictos. En ese marco, Arce planteó la posibilidad de impulsar un proyecto de ley para implementar narcotest y sugirió que la medida podría alcanzar a la universidad. "Voy a ver qué proyecto se puede hacer, pero el día que se presente el proyecto de narcotest, ojalá podamos involucrar a la Universidad Nacional de Salta, por lo menos a la de Tartagal", afirmó. Hay que tener en cuenta que la ley de narcotest que rige en Salta es para funcionarios provinciales y de la Justicia, no tiene injerencia en la universidad, que es del ámbito nacional.

Las declaraciones no quedaron solo en el recinto. En una entrevista posterior con El Tribuno, el diputado profundizó sus dichos y aseguró que la información proviene de estudiantes que no se animan a denunciar formalmente. "Las palabras de los chicos fueron: 'Nico, a una profesora se le trabó la mandíbula'", relató.

Según explicó, existirían al menos dos casos señalados por alumnos, aunque insistió en que el temor a posibles represalias impide que se formalicen denuncias. "Ellos no se animan a denunciar porque están cursando. En una universidad chica se filtra todo rápido y puede haber represalias", sostuvo.

Arce fue más allá y afirmó: "Yo sé quiénes son las profesoras, estoy 100% seguro que si hacemos un análisis le va a dar positivo". Sin embargo, reconoció que no cuenta con elementos formales que respalden la acusación: "Necesitamos que haya una denuncia efectiva, no se puede acusar sin tener la denuncia o alguna prueba".

En ese contexto, indicó que buscará reunirse con las autoridades de la universidad para avanzar en el tema. "En principio iría a verlo al decano de la facultad de Tartagal, a ver qué comentarios tiene él y qué se podría hacer", señaló.

El legislador también vinculó la situación con una problemática más amplia en el norte provincial. "Ha avanzado mucho el consumo. Vas a las canchitas, a las plazas y sentís el olor a marihuana. Es una realidad que no podemos negar", afirmó, y mencionó otros ámbitos donde, según dijo, también existirían situaciones similares.

Respuesta

Las declaraciones generaron una rápida respuesta desde la UNSa. El decano de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal, Carlos Manjarrés, manifestó a El Tribuno su sorpresa y negó de manera categórica que existan denuncias que respalden lo planteado por el diputado. "A mí formalmente no me llegó absolutamente nada", afirmó. Y agregó: "No me quedé con eso y me puse a averiguar entre los estudiantes y no hay nada, no hay ninguna denuncia, nadie dijo lo que está manifestando el diputado".

El decano explicó que consultó en distintos ámbitos institucionales, incluyendo el centro de estudiantes, áreas administrativas y canales formales de la facultad, sin encontrar registros de situaciones de ese tipo. "Por mesa de entrada no hay nada. En la secretaría de esta facultad no tengo tampoco ninguna denuncia, ningún comentario", detalló.

Manjarrés remarcó además que se trata de una acusación delicada que requiere respaldo concreto. "Habrá que esperar que el diputado incorpore lo que está diciendo, que lo muestre, que haga la denuncia", señaló, y subrayó: "Es un hecho grave".

En ese sentido, insistió en que la universidad está abierta a recibir cualquier planteo formal y actuar en consecuencia, pero aclaró que hasta el momento no existe ningún antecedente que avale lo expresado en la Cámara. "Si yo tuviera algo, les diría: 'se está investigando', pero no tengo nada", enfatizó.

El decano también defendió el trabajo del cuerpo docente y el funcionamiento de la institución en Tartagal. "Tenemos alrededor de 220 docentes y una matrícula que ronda entre 2.800 y 3.000 alumnos que circulan diariamente. Si tengo que hablar de mis docentes, tengo que decir que trabajan", expresó.

En esa línea, destacó el esfuerzo de los profesionales en un contexto complejo. "Tenemos docentes que dan clases acá y después viajan 160 kilómetros hasta Santa Victoria Este para continuar con la misma tarea en comunidades criollas y originarias", explicó.

Por último, evitó confrontar directamente con el legislador, aunque dejó planteada la necesidad de clarificar la situación. "Esta es una universidad pública, puede venir quien quiera, tocar la puerta del decanato y será atendido. Pero estas manifestaciones se hicieron en otro ámbito y deberán ser respaldadas", concluyó.