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Municipios

Rivadavia Banda Sur: El agua no baja y la situación es crítica

Senadores piden relevar urgente la situación sanitaria de los pobladores aislados en el Chaco salteño, a raíz de esta crecida histórica del Bermejo.
Viernes, 20 de marzo de 2026 01:46
En la ruta provincial 13 hay 56 kilómetros de pura agua.

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El desborde del río Bermejo provocó una grave emergencia en Rivadavia Banda Sur, dejando a cientos de familias aisladas. Varias comunidades, incluidos parajes como El Chañaral, La Esperanza y El Cocal, quedaron anegadas, perdiendo animales y viviendas con todas las pertenencias.

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Se activó un operativo de asistencia social, sanitaria y alimentaria, aunque la situación es crítica y aún no mejora. Las autoridades sanitarias temen por la aparición de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de piel por el permanente contacto de la gente con el agua y por la falta de agua potable y alimentos seguros.

La ruta provincial 13, a 14 kilómetros del pueblo de Rivadavia Banda Sur está cortada y desde ahí hay 56 kilómetros de pura agua solo transitables en piraguas. Los niveles del río continúan siendo altos en el departamento Rivadavia, lo que mantiene la incertidumbre y la preocupación en la región del Chaco salteño.

Expertos aseguran que el río Bermejo no mostraba una crecida de estas características hace al menos cuatro décadas. El Senado salteño aprobó un pedido urgente para relevar la situación sanitaria de los pobladores aislados en el Chaco salteño. "Es un fenómeno histórico", advirtió el senador Mashur Lapad, y agregó: "Miles de familias necesitan asistencia inmediata tras el desborde histórico del río. La situación es muy crítica".

 

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