RM de BTS sufrió una lesión en el tobillo y limitará su participación en el comeback

RM, líder de BTS, sufrió una lesión en el tobillo durante un ensayo previo al esperado regreso del grupo. La información fue confirmada por BigHit Music, que detalló que el incidente ocurrió el 19 de marzo mientras se preparaba el evento “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, programado para el 21 de marzo.

Según el comunicado oficial, el artista fue trasladado a un hospital, donde los estudios médicos confirmaron un esguince del hueso navicular accesorio, una rotura parcial de ligamentos y una contusión del astrágalo. Como parte del tratamiento, deberá utilizar yeso y limitar estrictamente sus movimientos durante al menos dos semanas.

Desde la compañía explicaron que, pese a la intención de RM de presentarse en óptimas condiciones en este escenario simbólico, se decidió priorizar su salud. Por ese motivo, su participación en el evento será parcial, especialmente en lo que respecta a coreografías.

El anuncio generó preocupación entre los seguidores del grupo, en un contexto de gran expectativa por el regreso de BTS a los escenarios. Aun así, el propio artista buscará estar presente en el show y mantener el contacto con el público.

BigHit Music remarcó que la prioridad es la recuperación completa del cantante, y aseguró que se le brindará todo el apoyo necesario para garantizar su regreso en condiciones óptimas. Mientras tanto, el resto de los integrantes continúa con los preparativos para el comeback.

El comunicado de BIGHIT MUSIC

Hola.

Somos BIGHIT MUSIC.

Nos gustaría brindar una actualización sobre la participación de RM, integrante de BTS, en “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, programado para el 21 de marzo.

Durante un ensayo de presentación el 19 de marzo, RM sufrió una lesión en el tobillo y fue trasladado a un hospital para someterse a un examen detallado y recibir tratamiento. El diagnóstico médico confirmó un esguince del hueso navicular accesorio, una rotura parcial de ligamentos y una contusión del astrágalo (que incluye daño ligamentario e inflamación). Según la recomendación de los profesionales de la salud, deberá usar yeso y limitar estrictamente sus movimientos durante al menos dos semanas para enfocarse en su recuperación.

Si bien RM expresó su firme compromiso de ofrecer una presentación de alta calidad en este escenario simbólico de regreso en Gwanghwamun, la compañía, en estrecha consulta con el artista, decidió priorizar el criterio médico para prevenir cualquier agravamiento de la lesión.

En consecuencia, la participación de RM en el escenario, incluyendo la coreografía, será parcialmente limitada.

Pedimos su comprensión respecto a esta situación. Lamentamos sinceramente cualquier decepción que esto pueda causar, considerando la gran expectativa en torno a esta presentación.

Aunque su desempeño en el escenario será inevitablemente limitado, RM hará todo lo posible por participar y conectar con ARMY y el público. Sabemos que han esperado mucho tiempo por este momento, y haremos nuestro máximo esfuerzo para ofrecer un show significativo.

Priorizamos la salud y seguridad de nuestros artistas por encima de todo, y estamos comprometidos a brindarle a RM todo el apoyo necesario para su recuperación total y regreso en óptimas condiciones.

Los integrantes de BTS están preparando este evento con dedicación. Agradecemos su continuo apoyo y aliento.

Gracias.