VIDEO. BTS estrenó “Swim” junto a su nuevo álbum ARIRANG y causó furor global

BTS volvió a sacudir la escena musical con el estreno de su nuevo álbum ARIRANG y el lanzamiento simultáneo del videoclip de “Swim”, una de las canciones más esperadas del disco. El video fue publicado este viernes y rápidamente se posicionó entre las principales tendencias a nivel global.

El clip de “Swim” no tardó en marcar cifras impactantes: a tan solo una hora de su publicación en YouTube, ya acumulaba 5.206.672 visualizaciones, confirmando una vez más el poder de convocatoria del grupo y la expectativa que generó su regreso.

El estreno simultáneo del álbum y el videoclip marca el inicio de una nueva etapa para la banda, que vuelve a conectar con su audiencia global. Como suele ocurrir con cada lanzamiento, el fandom reaccionó de inmediato y convirtió a “Swim” en uno de los contenidos más vistos del momento en plataformas digitales.