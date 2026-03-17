VIDEO. BTS sorprende con el primer adelanto de "Swim", su nuevo sencillo del álbum "Arirang"

El fenómeno global del K-pop BTS comenzó a generar expectativa entre sus seguidores con el lanzamiento del primer adelanto de “SWIM”, uno de los sencillos que formará parte de su próximo álbum “ARIRANG”.

El teaser, publicado en redes y plataformas digitales, provocó una inmediata reacción de los ARMY: en apenas 20 minutos superó el millón de reproducciones.

Un teaser misterioso y cinematográfico

El breve adelanto apuesta por una narrativa visual intrigante, con una escena ambientada en lo que parece ser un museo.

En el video se observa a una mujer que corre con urgencia por distintos pasillos hasta llegar a una sala de exposición donde destaca un elemento central: un barco, que se convierte en el foco de la escena y que podría estar relacionado con el concepto del nuevo sencillo.

Mientras se desarrolla la secuencia, se escucha de fondo un fragmento de la posible melodía del tema, lo que da a los fans un primer vistazo al tono musical de “SWIM”.

El teaser concluye con una voz que pronuncia el nombre de la canción, marcando el primer acercamiento oficial al nuevo sencillo.

El regreso musical de BTS

“SWIM” forma parte de “ARIRANG”, el próximo álbum del grupo, que marcará una nueva etapa en la trayectoria de BTS.

El disco se estrenará el 20 de marzo de 2026 y contará con 14 canciones, entre ellas el sencillo que acaba de ser adelantado.

Además del lanzamiento del álbum, el grupo tiene previsto realizar un concierto en vivo desde Seúl el 21 de marzo, como parte de las actividades globales que acompañarán el regreso a los escenarios.