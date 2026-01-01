BTS regresa el 20 de marzo con un álbum y gira mundial

La banda de K-pop BTS regresará el 20 de marzo con el lanzamiento de un nuevo álbum seguido de una gira mundial; será el primer disco del septeto desde "Proof" (2022) y supondrá su primera actividad tras completar el servicio militar obligatorio, afirmó este jueves su agencia de representación.

El álbum es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022. El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había producido la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado junio.

En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como 'Dynamite' o 'Butter', y ha llevado el K-pop a estadios de EEUU como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.

El anticipo

En octubre último, durante una de las charlas que W Korea realiza con sus invitados para hablar de sus próximos proyectos, RM ya había sorprendido a todos al confirmar el regreso del grupo.

El cantante y productor expresó entonces un mensaje directo a los fanáticos: "Por favor, estén atentos para finales de marzo del próximo año", dejando en claro que lo que comenzó como un rumor finalmente se convertiría en una realidad.

El líder de BTS, cuyo nombre real es Kim Namjoon, también adelantó en octubre del año pasado algunos detalles sobre lo que viene. Señaló que el grupo se encontraba en proceso de preparación del nuevo álbum y que las grabaciones para el video musical no habían comenzado. Y aseguró que todos los miembros —J-Hope, V, Suga, Jin, Jimin y Jungkook— participarían activamente en este nuevo proyecto.

Cabe recordar que BTS se encuentra en pausa desde 2022, además de cumplir con su servicio militar obligatorio, un requisito en Corea del Sur, durante este tiempo, cada uno los integrantes de la banda ha desarrollado carreras individuales, lanzando proyectos musicales, colaboraciones y apariciones en solitario.

Con este anuncio, el regreso de BTS marca una nueva etapa en su trayectoria, que promete volver a revolucionar la industria del K-pop y reafirmar su posición como una de las bandas más influyentes del mundo.

Los fans ya cuentan los días para volver a verlos juntos y disfrutar de la nueva era musical que el grupo tiene preparada para este flamante 2026.