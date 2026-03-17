VIDEO. Salió a la luz el avance del especial por los 20 años de Hannah Montana

La plataforma de Disney Plus dio a conocer el primer adelanto oficial del episodio especial por los 20 años de Hannah Montana. Este evento televisivo conmemora la primera vez que Miley Stewart, el personaje que interpreta Miley Cyrus, se puso la peluca rubia.

El estreno del especial será el próximo 24 de marzo, el día en que la serie cumple 20 años.

El formato elegido para la celebración combina un híbrido entre documental y especial de televisión, con audiencia en vivo reaccionando a Miley, personificada como Hannah, siendo entrevistada por Alex Cooper, creadora del podcast Call Her Daddy.

En las imágenes que circularon en las últimas horas, y que despertaron la nostalgia de los fans de Disney, Miley vuelve a ponerse en la piel de “La princesa del pop” con su emblemática peluca rubia, visitando el estudio de grabación de la serie que la lanzó al estrellato.

Mientras de fondo suena una nueva versión de The Best of Both Worlds, la icónica canción que suena en la intro de la serie juvenil, la artista se reencuentra con su padre, Billy Ray Cyrus, quien retoma su papel como Robby Ray Stewart, su madre, Trish y, si bien no aparece nadie más, se espera la colaboración de alguno de los actores del proyecto.

La vuelta de Miley

“Qué bueno es volver a casa”, fue la primera frase que dijo Miley al principio del adelanto, donde se puede ver que la producción recreó la cocina de la casa de los Stewart, el living y el placard con ropa 2YK.

La host Alex Cooper ya generó un momento divertido donde le pregunta por su "crush" de Disney de aquella época, logrando que Miley confirme que en realidad estaba en pareja con él. "Get the tea kettle" (traigan la tetera/preparen el chisme), le respondió.