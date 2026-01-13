BTS vuelve a Argentina en 2026 y confirma su esperado regreso a los escenarios

Después de casi cuatro años de hiatus, BTS confirmó su regreso a la música y a los escenarios, una noticia que tuvo un impacto inmediato en la Argentina, donde el grupo mantiene una de sus bases de fans más numerosas de la región.

El grupo anunció que lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo de 2026, el primero como septeto completo desde Proof (2022), y que ese lanzamiento estará acompañado por una gira mundial durante 2026, que marcará su vuelta a Latinoamérica y su esperado regreso al país.

La confirmación oficial fue realizada a través de BigHit Music, luego de meses de especulación entre los fans. El anuncio llegó tras la finalización del servicio militar obligatorio de todos los integrantes, un proceso que comenzó en diciembre de 2022 y concluyó el 21 de junio de 2025, cuando Suga fue dado de baja.

Expectativa en Argentina

La posibilidad de volver a ver a BTS en la Argentina generó una reacción inmediata entre ARMY, el fandom del grupo, que recordó los históricos shows que la banda brindó en el país y el fuerte vínculo construido con el público local. Aunque aún no se confirmaron fechas ni sedes, el regreso al país aparece como uno de los puntos más esperados del tour global.

Desde la productora señalaron que los detalles del recorrido mundial se darán a conocer más adelante, pero adelantaron que el objetivo es reencontrarse con fans de todo el mundo, luego de un extenso período sin actividad grupal.

Un regreso muy esperado

El anuncio del comeback también fue compartido de manera simbólica con los seguidores más fieles. Los integrantes enviaron cartas manuscritas a fans con membresía activa en Weverse, donde dejaron una pista clave con la fecha “2026.03.20”, anticipando el lanzamiento del álbum.

En un vivo grupal de fin de año, BTS expresó su entusiasmo por esta nueva etapa. “Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño”, señalaron, dejando en claro que el proyecto marca un antes y un después en la historia del grupo.

Durante el período de pausa, los siete integrantes desarrollaron carreras solistas, pero siempre mantuvieron la idea de volver a reunirse. RM aseguró que esperaba este regreso “más que nadie”, mientras que otros miembros coincidieron en que 2026 será el año del reencuentro definitivo con ARMY.

Gira mundial y regreso al país

La gira de 2026 será la primera desde Permission to Dance on Stage en 2022 y promete ser una de las más importantes de la carrera de BTS. Aunque BigHit Music evitó confirmar cifras y locaciones, no se descarta que se trate del tour más ambicioso del grupo.

En la Argentina, la expectativa crece día a día ante la posibilidad de volver a ver a BTS en vivo, en lo que se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año.