BTS volvió con todo: ya está disponible su nuevo álbum ARIRANG y desata furor mundial

BTS volvió y no pasó desapercibido. La banda surcoreana lanzó este 20 de marzo su nuevo álbum "ARIRANG", marcando uno de los regresos más esperados del pop mundial. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y generó una ola inmediata de reproducciones y reacciones en redes sociales.

El lanzamiento se realizó de manera simultánea a nivel global, por lo que los fanáticos en Argentina pudieron acceder al nuevo material desde la madrugada.

Un comeback histórico tras años de pausa

El regreso de BTS tiene un condimento especial: es su primer trabajo grupal luego de casi cuatro años sin lanzamientos como banda. Durante ese tiempo, sus integrantes desarrollaron proyectos solistas y cumplieron con compromisos personales, lo que aumentó la expectativa por este nuevo álbum.

El estreno marca el inicio de una nueva etapa para el grupo, que vuelve a posicionarse como uno de los fenómenos musicales más influyentes del planeta.

Disponible en todas las plataformas

El nuevo álbum de BTS puede escucharse en Spotify, YouTube, Apple Music y otros servicios digitales. El estreno estuvo acompañado por contenido audiovisual y una fuerte estrategia digital que impulsó su alcance en las primeras horas.

Lo que viene: gira y nuevos proyectos

El regreso del grupo no se limita al lanzamiento del disco. BTS también prepara una gira internacional que recorrerá distintos países, lo que anticipa un 2026 cargado de actividad para la banda.

Con este nuevo álbum, BTS reafirma su lugar en la escena global y vuelve a conectar con millones de fans que esperaban su regreso.

Concierto gratuito en Corea: cuándo y cómo verlo

Como parte del lanzamiento, BTS realizará un concierto gratuito en Corea del Sur este sábado, que podrá verse desde las 8 de la mañana (hora de Argentina) por la plataforma de streaming Netflix. El evento forma parte de la presentación oficial del nuevo álbum y se espera una audiencia masiva a nivel mundial.

El nuevo álbum de BTS, "ARIRANG", lanzado en marzo de 2026, cuenta con 14 canciones, incluyendo temas como "Body to Body", "Aliens", y el sencillo principal "SWIM". El proyecto destaca por la alta participación de los miembros en la producción y composición, reflejando una etapa madura del grupo.

Lista de canciones (Tracklist) de ARIRANG:

Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM (Sencillo principal)

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

they don't know 'bout us

One More Night

Please

Into the Sun

Datos destacados:

Participación: RM, Suga y J-Hope participaron en la mayoría de los temas.

Créditos: Jungkook participó en canciones como "Hooligan" y "FYA", mientras que Jimin y Taehyung se destacaron en "they don't know 'bout us" e "Into the Sun".

Significado: El álbum lleva el nombre de una canción folclórica coreana.