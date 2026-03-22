Denuncian abandono total en el hospital de La Viña

En el hospital Nuestra Señora del Valle la situación es compleja, donde la desidia también es parte del problema denunciado por vecinos. Los baños en malas condiciones y los líquidos sépticos terminan por las calles del pueblo, la aparición de víboras por los yuyarales altos en torno al nosocomio, y palos de escobas utilizados para sostener el suero de los pacientes en su internación, entre otros reclamos.

Esta serie de denuncias muy graves dejaron al descubierto el crítico estado en el que estaría funcionando el Hospital Nuestra Señora del Valle, en la localidad de La Viña ubicado a unos 90 kilómetros al sur de la capital provincial. La situación tomó estado público a partir de un video difundido por una comunicadora local que se presentó en el lugar para mostrar y relatar, a partir de los reclamos de vecinos y pacientes, una realidad que muchos califican como vergonzosa para el sistema de salud pública. Según los vecinos, las múltiples irregularidades se vienen repitiendo desde hace tiempo y nunca obtuvieron respuestas concretas por parte de las autoridades.

Precariedad e indignación

Uno de los hechos que más indignación generó fue la precariedad con la que se estaría atendiendo a pacientes internados. En imágenes que circularon entre los vecinos se observan palos de escoba atados y encintados a tubos de oxígeno para ser utilizados como soporte improvisado de los sueros. La escena fue descrita por los denunciantes como un símbolo del abandono y la falta de equipamiento básico dentro del hospital, donde los recursos parecerían no alcanzar ni siquiera para elementos esenciales de la atención médica.

Las críticas también apuntan al estado general del edificio y del predio que rodea al hospital. Según relataron distintos testimonios de vecinos recogidos por medios locales, los pastos y malezas en la parte posterior del establecimiento se encuentran excesivamente altos desde hace tiempo.

Este abandono, sostienen los vecinos, habría derivado en un hecho alarmante: la aparición de reptiles dentro de las instalaciones del hospital. En particular, se denunciaron víboras encontradas en el sector de internación de mujeres, una situación que generó temor y preocupación entre pacientes, familiares y trabajadores del lugar.

A este panorama se suma otro problema sanitario que, de acuerdo con los reclamos, llevaría más de un año sin resolverse. Se trata del presunto desborde de la cámara séptica del hospital, que estaría provocando que los desagües del establecimiento terminen en la vía pública. Los vecinos aseguran que esta situación no solo genera malos olores y condiciones insalubres, sino que también representa un riesgo sanitario para toda la comunidad que vive en los alrededores del centro de salud.

Por ahora sin respuestas

También se mencionó un caso reciente que profundizó el malestar social. Se trata de un joven trabajador viñatero que habría sido atendido en el hospital y dado de alta antes de contar con los resultados de los análisis médicos correspondientes. Según el relato de su familia, el joven se descompensó poco después en su domicilio, lo que generó desesperación e indignación entre sus allegados, quienes cuestionaron duramente la atención recibida.

Desde El Tribuno, también se intentó obtener la palabra del gerente del hospital, Carlos Crespo, con el objetivo de conocer la versión oficial frente a las denuncias. Sin embargo, no fue posible establecer comunicación, ya que se encontraba de guardia en ese momento y no pudo atender los llamados.

Las denuncias, no obstante, continúan creciendo y ya trascendieron el ámbito local. Parte de estos reclamos también fueron acercados a El Tribuno, donde vecinos buscaron que la situación tome mayor visibilidad y llegue a las autoridades sanitarias provinciales.