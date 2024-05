Un paro general que solo buscó erosionar al gobierno

El jueves 9 de mayo, la CGT protagonizó uno de los paros con menor respaldo popular en décadas. Sus efectos se sintieron, exclusivamente, porque al paralizar el transporte mucha gente no pudo ir a trabajar, aunque no adhiriera. Fue una medida de fuerza de naturaleza estrictamente política, sin invocar reivindicación laboral alguna. Y esto fue explícito. No se refirió a otra cosa Rodolfo Daer cuando dijo que "estábamos mal y ahora estamos peor", o Pablo Moyano, al calificar a la Ley Bases como "horrible" y al dar instrucciones a los senadores de Unión por la Patria acerca de cómo tendrán que votar.