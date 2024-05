Gremios van al Senado por el rechazo a la ley Bases

Esta y la próxima serán dos semanas de máxima tensión. El Senado abre hoy el debate en comisión de la ley Bases y del paquete fiscal que le llegaron con la media sanción de Diputados, en un escenario repleto de presiones tanto para que los rechacen -desde el kirchnerismo y los gremios- como para que lo aprueben -desde el Gobierno que ofrece a los gobernadores concesiones a cargo de los votos en la Cámara alta-.

Las asambleas-paro de ayer en el transporte fueron la antesala del paro general de 24 horas convocado por la CGT para este jueves, pero antes habrá un duelo entre los líderes cegetistas y el Gobierno: los sindicalistas irán al Senado para defender sus posiciones sobre la ley Bases y el paquete fiscal. Un detalle no menor: el día del segundo paro general de la CGT contra el Gobierno, el oficialismo espera que los senadores aprueben el dictamen para que los dos proyectos pasen al recinto.

La comitiva de la CGT, encabezada por Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), irá hoy a las 16 a la Cámara alta para fundamentar ante los senadores nacionales de Unión por la Patria, encabezados por José Mayans, su rechazo a la modernización laboral incluida en la ley Bases y a la restitución del Impuesto a las Ganancias prevista en el paquete fiscal. Está por confirmarse aún un encuentro similar de la CGT con el bloque de senadores de la UCR, que preside Martín Lousteau.

Los sindicalistas ya habían mantenido una reunión similar con los senadores de Unión por la Patria que tuvo lugar el 10 de abril en la sede cegetista. Allí, los legisladores se comprometieron a no votar "nada en contra de los trabajadores". "No vamos a votar nada en esa línea, como por ejemplo, la vuelta de Ganancias", dijo Mayans. Daer, por su parte, aclaró a los senadores que la CGT no negociaba la reforma laboral con el Gobierno, aunque más tarde se produjo la primera reunión oficial de los sindicalistas en la Casa Rosada, donde se habló de ese tema.

Pese a que la CGT logró que el Gobierno eliminara de la Ley Bases muchos artículos que afectaban la caja sindical y sus intereses, aún objeta puntos que "afectan los derechos laborales", como el que crea la figura de "trabajador independiente" que puede tener a su cargo hasta otros 5 "trabajadores independientes" para llevar adelante un emprendimiento productivo, o el que incluye el "agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio", en la mira sindical porque debilita la posibilidad de la reinstalación del trabajador cesanteado.

La central obrera también irá a la carga contra el capítulo que cambia el status laboral de los empleados públicos, desde su estabilidad en el puesto hasta la limitación de las huelgas y las sanciones a la que están expuestos, pasando por la cuota solidaria que reciben los sindicatos estatales para financiarse en forma adicional (punto eliminado de la ley Bases para los gremios del sector privado).

Por su parte, distintos ministros y funcionarios del Gobierno expondrán esta semana al Senado ante las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda para dar precisiones y justificar los dos proyectos de ley que el presidente Javier Milei quiere tener sancionados antes de la firma con los gobernadores del Pacto de Mayo, el 25 de este mes.