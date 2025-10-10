¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
10 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

crimen de un bagayero
Venta de droga
elecciones de octubre
Municipalidad de Salta
Caso Espert
elecciones de octubre
OAJNU
crimen de un bagayero
Venta de droga
elecciones de octubre
Municipalidad de Salta
Caso Espert
elecciones de octubre
OAJNU

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Provincias Unidas ratificó su federalismo en Jujuy

Los gobernadores del espacio apuestan a romper la polarización entre el kirchnerismo y el Gobierno libertario. Ratificaron su proyecto productivo.
Viernes, 10 de octubre de 2025 00:48
Gobernadores de Provincias Unidas visitaron Jujuy.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas se reunieron ayer en la provincia de Jujuy con el objetivo de fortalecer la construcción política de un "espacio federal" que se consolida como "alternativa de gobierno en todo el país".

"Hay una Argentina distinta posible, que no es la del kirchnerismo, pero tampoco es la del Gobierno nacional, que se desentiende de la mayoría de los temas", afirmó el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante la cumbre jujeña.

Agregó que se trata de un "espacio de gente que trabaja para resolver los problemas de la gente, que no tenemos que hacer un festival de rock para sentirnos una estrella", dijo en referencia a la presentación de Javier Milei en el Movistar Arena.

El anfitrión fue el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien expresó su preocupación por la "desconexión" que existe entre el Gobierno y las necesidades de las provincias.

Por su parte, el cordoboés Martín Llaryora resaltó la búsqueda de "un modelo de país que genere producción y empleo" y remarcó que "el desarrollo en Argentina es desigual porque nunca se pensó más allá de Capital Federal".

El chubutense Ignacio Torre indicó que "la verdadera movilidad ascendente se da con trabajo, no con asistencialismo", mientras que el correntino Gustavo Valdés sostuvo que "Provincias Unidas es el único camino para construir un país federal, que logre consenso y progreso".

Asimismo, el gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, planteó que el frente "representa los intereses de los trabajadores y dialoga con todos los sectores productivos".

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD