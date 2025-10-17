Gobernadores reclaman diálogo a Nación

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Chubut, Ignacio Torres, coincidieron ayer en que el país debe avanzar hacia reformas estructurales, pero exigieron que se realice en un marco de diálogo entre el Estado nacional y las provincias.

"Hay que ir a una reforma fiscal buscando competencia y que cada uno cobre y perciba para cumplir por las funciones que está ofreciendo", señaló el mandatario de Córdoba.

A su turno, Torres consideró que "es un momento fundamental para debatir una reforma fiscal".

Ambos gobernadores participaron ayer del 61° Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

Torres apuntó al Gobierno por no enviar los fondos que recauda y que tienen asignación específica, como por ejemplo los fondos en educación y salud.

En esa línea, recalcó que "el estado nacional debe sentarse a negociar con las provincias".

En igual sentido, Llaryora advirtió que la discusión debe ser franca y equitativa", pero enfatizó: "No veo una actitud del Gobierno clara y honesta en este tema".

"El Gobierno está recaudando más y no cumple con sus obligaciones. Apuntó a lo que sucede con las jubilaciones, salud y la falta de inversión en infraestructura", afirmó.

Llaryora indicó que "tiene que haber un marco general de país y sobre ese marco hacer las reformas".

A la vez, marcó que cualquier reforma debe tener como objetivo incentivar la inversión, la producción y el trabajo porque "cualquier modelo debe estar fundado en la sostenibilidad social".

El gobernador de Córdoba se quejó de que desde el Gobierno "no se habla de producción, ni de inversión, ni de cómo generar trabajo".

En el orden político, Torres pidió "desdramatizar" el resultado de las elecciones y se quejó de que todo se "focalice en la vocación de poder sin saber para qué".