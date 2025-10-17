Franco Colapinto largará 17° en la Sprint Race del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto cerró el primer día del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con emociones contrapuestas. En el Circuito de las Américas, en Austin, el argentino pasó de la ilusión a la frustración en cuestión de horas: tras un inicio alentador en los ensayos, quedó eliminado en la SQ1 de la clasificación Sprint y deberá largar desde el puesto 17°.

El piloto de Alpine había mostrado un rendimiento esperanzador en la Práctica 1, al superar a su compañero Pierre Gasly por apenas 0,012 segundos. Sin embargo, al momento de definir posiciones para la Sprint, la falta de agarre y la rigidez del auto le jugaron en contra.

En sus dos intentos de vuelta rápida con neumáticos medios, Colapinto no logró la velocidad necesaria para avanzar a la siguiente ronda. En la primera tanda cometió un pequeño error que lo dejó 19°, y aunque mejoró en la segunda, su tiempo final solo le permitió ubicarse 17°, quedando fuera de la Q2.

El enojo de Franco Colapinto

“Simplemente, no conseguimos agarre en la parte trasera. Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no pudimos”, explicó el piloto de Pilar al canal oficial de la Fórmula 1.

Más tarde agregó: “Estamos teniendo algunos problemas con los neumáticos, sobre todo porque hay muchos baches y el coche es muy rígido. Nos cuesta un poco, pero tenemos que encontrar la solución”.

Durante la jornada, Colapinto también estrenó un nuevo casco inspirado en los colores de su principal auspiciante y con un guiño a la legendaria Misión Argentina en las 84 Horas de Nürburgring de 1969, un detalle que no pasó desapercibido entre los fanáticos.

Su compañero Gasly logró avanzar hasta la SQ2, donde terminó 13°, mientras que Max Verstappen se quedó con la pole position para la carrera Sprint.