Chevrolet lanza la nueva Captiva híbrida enchufable y llega a Dycar Salta

Chevrolet presenta la nueva Captiva PHEV (Plug-in Hybrid), el primer SUV híbrido enchufable de la marca en Argentina, que combina la potencia de un motor naftero con la eficiencia de uno eléctrico, ofreciendo más de 1.000 km de autonomía y un rendimiento ideal tanto en ciudad como en ruta.

Con diseño moderno, gran confort interior y tecnología de última generación, la nueva Captiva PHEV ofrece una potencia combinada de 204 CV y un torque de 310 Nm. Su batería de 20,5 kWh puede cargarse tanto en corriente alterna domiciliaria como mediante cargadores rápidos, aportando una experiencia práctica y sustentable.

En el interior, se destacan el techo panorámico, los asientos de eco-cuero, el sistema multimedia con pantalla táctil de 15,6”, y un baúl de 532 litros, ideal para viajes y uso familiar.

En materia de seguridad, incorpora 6 airbags, control de estabilidad, cámara 360°, control de descenso y un completo paquete de asistencias (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril y control de velocidad crucero adaptativo.

La nueva Captiva PHEV 2026 cuenta con garantía de 3 años o 100.000 km, y su batería eléctrica con 8 años o 150.000 km. Durante la preventa, los clientes obtendrán los tres primeros servicios bonificados. Las entregas están previstas para diciembre y los cupos son limitados.

En Dycar Chevrolet Salta, la Captiva PHEV ya puede conocerse en el espacio Store in Store, diseñado especialmente para vehículos electrificados, donde especialistas capacitados asesoran sobre su tecnología, mantenimiento y experiencia de carga.

📍 Dycar Chevrolet – Av. Paraguay 2651, Salta

📞 0387 4270700

🌐 www.chevroletdycar.com.ar

La electromovilidad ya es una realidad. Descubrila con Dycar.