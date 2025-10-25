PUBLICIDAD

Nacionales

¿Qué son las elecciones legislativas 2025 y qué se vota en cada provincia?

Las elecciones legislativas  en Argentina se realizan cada 2 años para renovar de forma parcial las 2 cámaras del Congreso Nacional. En estas elecciones, habrá 16 distritos que sólo eligen diputados nacionales. Los 8 distritos restantes del país eligen diputados y senadores nacionales. Además, 4 provincias elegirán también cargos provinciales.
Sabado, 25 de octubre de 2025 10:50
Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones legislativas 2025. Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar el próximo domingo 26 de octubre. Por primera vez a nivel nacional, se usará la Boleta Única de Papel.  

¿Qué son las elecciones legislativas 2025?

Las elecciones legislativas  en Argentina se realizan cada 2 años para renovar de forma parcial las 2 cámaras del Congreso Nacional. Este sistema de renovación escalonada, establecido en la Constitución Nacional y en la legislación electoral, busca garantizar la continuidad y el equilibrio en la representación política del país.

La Cámara de Diputados está compuesta por 257 miembros que se eligen de manera directa en cada distrito -las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- mediante el sistema proporcional D’Hondt y con un piso electoral del 3% del padrón distrital. Los diputados cumplen mandatos de 4 años y se renuevan por mitades cada 2. 

Por su parte, el Senado de la Nación tiene 72 integrantes, 3 por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires. Sus miembros ejercen cargos de 6 años y se renuevan por tercios cada 2. En cada distrito se eligen 3 senadores: 2 por la lista más votada y uno por la primera minoría, según lo establece la Constitución Nacional.

 

¿Qué se vota en cada provincia?

En estas elecciones, habrá 16 distritos que sólo eligen diputados nacionales:Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa. 

Los 8 distritos restantes del país (Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires) eligen diputados y senadores nacionales. 

Además de las elecciones nacionales, en 4 provincias (Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza) se elegirán también cargos provinciales. 

En Catamarca, se eligen 3 diputados nacionales y se renuevan 21 bancas de la Cámara de Diputados provincial y 8 bancas del Senado provincial. También se eligen intendentes y concejales en 22 municipios.

Por su parte, en La Rioja, se eligen 2 diputados nacionales y se renuevan 18 bancas en la Legislatura provincial. En Mendoza, simultáneamente a las elecciones legislativas nacionales (se renuevan 5 bancas de diputados), los electores elegirán senadores y diputados provinciales.

Por último, Santiago del Estero elegirá gobernador y vicegobernador, 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales. A nivel nacional, se votará para elegir 3 senadores y 3 diputados.

