La Corte reactivó la causa Cuadernos contra Cristina

La Corte Suprema dio luz verde ayer al avance de la causa "Cuadernos", al rechazar más de 20 recursos interpuestos por la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido y diversos empresarios que cuestionaban la validez de las actuaciones en el expediente que investiga una presunta asociación ilícita en la adjudicación de la obra pública entre 2003 y 2015.

En paralelo, el máximo tribunal también resolvió hacer lugar a un recurso presentado por la Procuración General de la Nación y revocó el sobreseimiento que beneficiaba a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, en una causa conexa por lavado de dinero.

El fallo original, dictado por el juez Luis Rodríguez en 2015, había sido revertido tras la intervención del Ministerio Público y la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidieron la continuidad de la investigación.

Coincidieron con los fundamentos del procurador

En su voto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron con los fundamentos del procurador y ordenaron dictar un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pochetti, quien declaró como arrepentida que pagó una coima al juez Rodríguez para cerrar el caso.

Por su parte, la decisión de la Corte habilita el avance del juicio oral que comenzará el 6 de noviembre. En el banquillo estarán sentados la expresidenta, varios de sus exfuncionarios y decenas de empresarios, acusados de cobrar o pagar sobornos por contratos con el Estado. La causa se inició a partir de los registros del exchofer Oscar Centeno, quien detalló viajes de recaudación vinculados al exsubsecretario Roberto Baratta.

Las declaraciones de imputados-colaboradores como Carlos Wagner, José López y el financista Ernesto Clarens derivaron en la apertura de una megacausa que incluyó la cartelización de obra pública y flujos ilegales de dinero hacia el exterior. Los jueces también rechazaron recursos de otros imputados relevantes como Cristóbal López, Mario Rovella, Aldo Roggio y Juan Carlos De Goycoechea.

En su fallo sobre Pochetti, los jueces establecieron que el sobreseimiento previo solo abarcaba el hecho del transporte de dinero y no las maniobras de blanqueo, por lo que corresponde continuar con la investigación.