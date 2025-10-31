Cambios en el Gabinete de Javier Milei: se iría Guillermo Francos y Santiago Caputo sería ministro

El presidente Javier Milei tendría definidos una serie de cambios drásticos en su Gabinete, que implicarían la inminente salida del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Su lugar sería ocupado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Así lo indicaron este viernes fuentes cercanas al Gobierno nacional. La reestructuración también incluiría el blanqueo formal de Santiago Caputo, quien dejaría su influyente rol de asesor para asumir como ministro.

La salida de Francos se da en medio de versiones de desgaste y se definiría en una reunión clave con el Presidente en las próximas horas. Su salida arrastraría también a su hombre de confianza y actual ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El nuevo "superministerio" para Caputo

Según señaló la agencia de noticias NA, el enroque de piezas es profundo. El rol de Santiago Caputo no sería menor: quedaría al frente de un "superministerio" de Interior, que recuperaría una estructura "noventista" al absorber áreas clave como Obras Públicas y "alguna repartición más".

De esta manera, Caputo concentraría la gestión política, el diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios, y el manejo de la obra pública.

Seguridad y Defensa también cambian

El rompecabezas de los cambios, según las fuentes consultadas, se completaría con movimientos en Seguridad y Defensa: