Nacionales

Rescate financiero: el secretario del Tesoro de EEUU confirmó que se acordó un swap por US$20.000 millones para la Argentina

Scott Bessent respaldó el sostenimiento del esquema de bandas cambiarias. Se trató del primer movimiento del salvataje que prometió el Gobierno de Donald Trump a Javier Milei. 
Jueves, 09 de octubre de 2025 16:01
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent confirmó que su cartera vendió este jueves dólares en el mercado local, es decir compró pesos, y que alcanzó un acuerdo con el Gobierno argentino para instrumentar un swap por USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trató del primer movimiento del salvataje que había prometido Donald Trump.

El funcionario lo confirmó a través de una publicación en su cuenta de X, en la que además consideró que mantener las bandas cambiarias es “adecuado” para sostener el programa económico.

Las ventas de dólares del Tesoro norteamericano se realizaron a través del Banco Santander, según informó la entidad a sus clientes. “Nos gustaría comunicar a nuestros clientes que Santander ejecutó transacciones en nombre del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con el propósito de realizar una intervención en el mercado de divisas. Próximamente, el Tesoro de los Estados Unidos emitirá un anuncio sobre esta operación”, decía el mensaje.

 

