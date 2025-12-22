La Fundación “Federalismo y Libertad” distinguió al diputado Zapata, quien no ahorró elogios al Presidente

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Carlos Zapata, fue distinguido en el marco de la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad, un encuentro que la institución realiza cada año y en el que reconoce a colaboradores y referentes vinculados a la promoción de las ideas de la libertad en el país.

Durante el evento, Zapata recibió una distinción que, según detalló, destaca su compromiso y aporte al trabajo de la fundación. “Todos los años Federalismo y Libertad hace su cena anual y cada año otorga reconocimientos a colaboradores. Este año me dieron la distinción que dice: ‘Federalismo y Libertad reconoce a Carlos Zapata por su compromiso con la idea de la libertad y su invaluable aporte al desarrollo de nuestra fundación en todo el país’”, expresó el legislador a El Tribuno.

Al tomar la palabra ante los presentes, el diputado recordó su primer vínculo con el actual presidente Javier Milei, que se remonta a 2018. Según relató, el encuentro se dio a través de una actividad organizada por Federalismo y Libertad, cuando fue convocado para moderar la primera charla que Milei brindó en Salta. “A Javier Milei ya lo conocía, me lo había presentado Alfredo Olmedo. En el almuerzo me propusieron ser moderador y fue una gran experiencia”, señaló.

Carlos Zapata y Javier Milei compartieron banca en Diputados.

Zapata también rememoró el camino compartido en el ámbito legislativo, al mencionar que en 2021 ambos asumieron juntos como diputados nacionales. “El destino quiso que la ubicación fue contigua, a un metro, y conversamos bastante”, comentó, aludiendo a la cercanía que mantuvieron en la Cámara baja durante ese período.

"El mejor presidente de la historia"

En el contexto del reconocimiento recibido, el legislador se refirió al rol del presidente Milei y a la actual gestión nacional. Zapata sostuvo que considera al mandatario como “el mejor presidente de la historia” y afirmó que es el único que asumió con una propuesta clara para la ciudadanía y que, según su visión, la está cumpliendo. En ese sentido, remarcó que el Gobierno produjo un “giro de 180%” y que existe un respaldo social para que los cambios continúen. “Muchos presidentes tuvieron buenos resultados, pero ninguno cambió el destino del país como Javier Milei”, manifestó.

En relación al crecimiento político de La Libertad Avanza en el Congreso, Zapata destacó la expansión del bloque oficialista. “Cuando empezó a funcionar el bloque de La Libertad Avanza éramos 34 y necesitábamos 95 bancas y ahora somos 95. Se lograron cosas muy importantes”, explicó. Además, consideró que los gobernadores comprendieron que obstaculizar los proyectos del Ejecutivo nacional sería perjudicial desde el punto de vista político, debido al respaldo que, según indicó, mantiene el presidente entre los argentinos.

Finalmente, el diputado se refirió a su vínculo personal con el jefe de Estado y aseguró que la relación es muy buena. “Cada vez que nos encontramos me siento reconocido y privilegiado de tener diálogo con el presidente y su amabilidad en el trato, algo que muchas veces la gente no aprecia. Es una persona extremadamente inteligente”, afirmó. Como recuerdo significativo, mencionó el momento de su jura como diputado: “Cuando presté juramento dije ‘Viva la libertad’ y él me dijo: ‘Vamos Carlos, vamos Carlos’. Recibir el aliento de una persona que uno admira es muy bueno”, concluyó.

