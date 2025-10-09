Falló un motor en pleno despegue de un avión en Trelew y debieron cerrar el aeropuerto

Un incidente registrado este jueves por la mañana en el Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar, de Trelew, obligó a suspender momentáneamente las operaciones aéreas luego de que el vuelo AR1803 de Aerolíneas Argentinas sufriera una falla en uno de sus motores durante la maniobra de despegue.

El hecho, que generó un fuerte susto entre los pasajeros, no provocó heridos y fue contenido mediante los protocolos de seguridad establecidos.

La aeronave, un Boeing 737 con destino al Aeroparque Jorge Newbery, tenía previsto partir a las 7:25. Sin embargo, durante el inicio de la carrera de despegue, se detectó una falla en el motor número 1, lo que obligó a la tripulación a abortar la maniobra y retornar a la posición de embarque utilizando únicamente el segundo motor.

Según informó la aerolínea de bandera, el procedimiento ejecutado por los pilotos forma parte de los entrenamientos regulares que se realizan cada seis meses, y está diseñado para garantizar una respuesta segura y eficaz ante contingencias técnicas.

Los pasajeros desembarcaron sin necesidad de activar protocolos de emergencia, mientras el equipo técnico de Aerolíneas Argentinas inició la inspección para determinar el origen del desperfecto.

El evento incluyó un fogonazo visible desde la cabina, registrado en video por uno de los pasajeros, aunque la compañía aclaró que no representó un riesgo para la seguridad del vuelo. La causa exacta será analizada por el fabricante y los técnicos especializados.

Como medida preventiva, el aeropuerto fue cerrado temporalmente para permitir la revisión de la pista y asegurar las condiciones operativas ante la posibilidad de que hubiesen quedado restos del motor en la pista.

El vuelo fue reprogramado para las 11:30, tras la llegada de una nueva aeronave enviada por la empresa para cumplir con el servicio.

El Aeropuerto de Trelew retomó sus actividades una vez finalizadas las tareas de inspección, y desde Aerolíneas Argentinas destacaron que el incidente fue manejado conforme a los estándares internacionales de seguridad operacional.