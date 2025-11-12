Axel Kicillof cargó contra los gobernadores "dialoguistas"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó ayer las tratativas entre algunos gobernadores y la administración de Javier Milei, al considerar que los mandatarios fueron convocados por la Casa Rosada para "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas".

"Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores a negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas", describió Kicillof durante un acto en Florencio Varela.

En el marco de la inauguración de un Centro de Atención Integral de Rehabilitación para personas con discapacidad, el mandatario teorizó sobre las razones por las que el Gobierno nacional lo excluyó de las reuniones con los jefes provinciales.

"Milei sabe que este gobernador no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo", enfatizó Kicillof, quien estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el intendente local, Andrés Watson.

En las últimas semanas, Milei mantuvo una reunión con gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), entre otros, con el objetivo de asegurar consensos para su paquete de reformas fiscales y laborales.

Presupuesto

Paralelamente, Kicillof envió ayer el proyecto de Presupuesto 2026 a la Legislatura bonaerense. La iniciativa tomará hoy estado parlamentario en la Cámara de Diputados, aunque el tratamiento recién comenzará la próxima semana, luego de que se reactive la actividad en comisiones, paralizada por la campaña electoral y los comicios provinciales de septiembre y octubre pasados.

La sesión de la Cámara baja está convocada para hoy a las 14. Se espera que la jornada esté dominada por declaraciones y cuestiones administrativas.

El cronograma prevé que el martes 18 comiencen las reuniones de las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales.

El proyecto, presentado por el oficialismo como un "presupuesto de defensa" frente al ajuste del Gobierno nacional, reserva el 92,6% del gasto total a erogaciones corrientes y crea un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por $900 mil millones para canalizar recursos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación.