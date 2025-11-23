Cristina Kirchner: “La libertad también es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo”

La ex presidenta Cristina Kirchner advirtió este domingo que la libertad “no es solamente caminar libremente por la calle, sino decidir la vida que cada uno tiene derecho a contruir con su trabajo y esfuerzo”, al enviar un mensaje al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Corrientes.

A través de un mensade de audio enviado desde su prisión domiciliaria en San José 1111, la ex mandataria sostuvo que “no soy yo la única que está privada de su libertad en esta Argentina contemporánea”.

En su mensaje, Fernández de Kirchner sostuvo que “todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre: hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, y tampoco pueden decir lo mismo miles de jóvenes a los que han privado de la libertad de tener un trabajo digno porque no lo encuentan en ningua parte”.

Críticas a Milei

La ex presidenta también destacó que Corrientes fue la última provincia que visitó, en junio pasado, antes de la condena en su contra a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

La provincia de Corrientes fue elegida este fin de semana como sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se celebra desde este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan” ante la urgencia en problemáticas como la explotación sexual y la violencia de género.

Así, desde este sábado, y hasta el lunes próximo, se llevarán adelante tres jornadas de actividades con el objetivo de visibilizar las situaciones que atraviesa el colectivo y honrar la memoria de las víctimas de femicidas.