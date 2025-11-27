El Gobierno definirá por decreto el Salario Mínimo

El Gobierno nacional anunció ayer, en el Consejo de Salario, que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto, ante la falta de acuerdo entre las partes.

Las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: según información que trascendió, la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó $553.000, a partir de abril de 2026, y la CTA – Autónoma $736.000 pesos, "por encima de la línea de indigencia".

Mientras, empresarios proponen $326.000 ahora y 349.000 en abril de 2026.

"Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial", informaron desde CTA – A.

Por su parte, el secretario general, Hugo 'Cachorro' Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, "impidió alcanzar una mejora real" y habilitó que el Ejecutivo "decida por decreto" con el "despotismo" que maneja desde el comienzo de su mandato.

"Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina", afirmó el gremialista.

Paralelamente, mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, comandada por Julio Cordero, "para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total", además de sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer del trabajo socio-comunitario, entre otros reclamos.

Paritaria

Ayer, los trabajadores de la carne acordaron una paritaria con el sector empresario para el período que va de noviembre 2025 a febrero 2026, que abarca incrementos salariales para todas las plantas de procesamiento del país y que en conjunto supera el 8 por ciento.

Según confirmó en sus redes sociales la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA), el acuerdo se inicia con un aumento salarial de 2,5% para noviembre, y fue refrendado por el titular del gremio, Gabriel Vallejos.

Según el acuerdo, los incrementos salariales para ese cuatrimestre son de 2,5 % para noviembre, 2 % para diciembre, 1,8 % para enero y 1,7% para febrero.

La Federación de la Carne acordó además que los trabajadores seguirán cobrando una suma fija de 20.000 pesos mensuales en concepto de presentismo en el bimestre diciembre-enero.

La FESITCARA viene de firmar en el inicio de la segunda mitad del año un acuerdo paritario con cifras del 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1% en octubre. En todos los casos, siempre por encima del tope de 1% mensual que fijó la Secretaría de Trabajo.