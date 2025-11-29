Causa Cuadernos: se sabría solo una parte del saqueo

El abogado de Víctor Manzanares -el histórico contador del kirchnerismo y testigo clave en la "Causa de los Cuadernos"- aportó nuevas definiciones sobre el sistema de recaudación ilegal que, según los arrepentidos, operó durante años bajo la órbita de la Casa Rosada.

Roberto Herrera sostuvo que la magnitud del dinero, la cantidad de intermediarios y la complejidad del entramado offshore "permiten afirmar que lo que hoy conoce la justicia es solo una parte del saqueo sistemático".

En una entrevista por Radio Rivadavia, detalló con precisión el mecanismo que su cliente describió ante la justicia: Daniel Muñoz, exsecretario privado del expresidente Néstor Kirchner, viajaba cada viernes a la ciudad de Río Gallegos con valijas cargadas de dinero negro provenientes del cobro de sobornos.

"Manzanares lo iba a buscar al aeropuerto, llevaban las valijas a la casa de los padres de Néstor. Solo Muñoz entraba. Una hora después salía con un bolso para él, con dos o tres millones de dólares", explicó.

El resto del dinero quedaba dentro del inmueble familiar. La porción que Muñoz conservaba era la que luego entregaba a Manzanares para iniciar su ingreso al circuito legal mediante distintos mecanismos de lavado. "Estamos hablando de entre dos y tres millones de dólares por semana, solo de un recaudador", subrayó el abogado, quien recordó que existían otros funcionarios con roles similares.

Lavado de activos

Según Herrera, Manzanares operaba como gestor financiero de Muñoz en el proceso de "blanqueo" de fondos, especialmente en Río Gallegos. Para ello, se utilizaban sociedades, compras inmobiliarias y adquisiciones estratégicas. Una de las más relevantes fue la fábrica de nebulizadores ANAP, una empresa francesa adquirida por 34 millones de dólares.