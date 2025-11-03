Tras las designaciones, Milei reúne a su nuevo equipo antes de viajar a EEUU

El presidente Javier Milei reunirá hoy por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. Así lo confirmaron fuentes de Casa Rosada, y detallaron que el encuentro será a las 9.30.

Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

Está previsto que también asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su primera reunión de Gabinete luego de que pasara de la Secretaría de Financias al ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei ayer en la Quinta de Olivos, con la idea de arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo, tras la salida de Catalán.

Con este nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro, pero con influencia en distintas reparticiones gubernamentales.

En las últimas horas se había especulado con que el integrante del "triángulo de hierro" podría asumir un rol más formal dentro de la estructura libertaria, pero por el momento mantendrá su estatus.

Habrá más cambios

Los cambios que se precipitaron desde el viernes cuando Guillermo Francos renunció a la jefatura de Gabinete y con una hora de diferencia hizo lo mismo Lisandro Catalán al Ministerio del Interior, no son los últimos.

El Gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en el Congreso.

En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la gestión.

Queda pendiente, además, el futuro del actual ministerio de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien antes de las elecciones también expresó que iba a renunciar al día siguiente de la votación, es decir, el lunes 27. Sin embargo, las sorpresivas salidas de Francos y de Catalán aceleraron los tiempos de los recambios y dejaron en suspenso el futuro de la cartera judicial.

Viaje a EEUU

Con la reestructuración del gabinete avanzada, el presidente Milei tiene previsto viajar este miércoles a Estados Unidos, para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se hará en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.