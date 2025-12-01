Karina Milei hizo el primer pedido por la reelección del Presidente

"Hay que ir por la reelección de Javier Milei", lanzó Karina Milei en el Congreso de La Libertad Avanza, en Mar del Plata, y fue ovacionada por los 750 dirigentes que asistieron al encuentro en el Hotel Provincial. Allí, la cúpula partidaria bajó lineamientos políticos no solo para renovar cuatro años más el mandato violeta en la Casa Rosada, sino para que en 2027, la provincias de Buenos Aires y otras más "tengan un gobierno violeta".

En Mar del Plata, la también secretaria general de la Presidencia estuvo acompañada por el representante de LLA en la provincia, Sebastián Pareja; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

"Agradezco a todos los que hicieron que LLA crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país. Sigamos trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita", añadió Karina.

En la misma línea, destacó el vínculo que el presidente Javier Milei tiene con la ciudad y recordó que la habían elegido para llevar a cabo el sorteo del primer sueldo del mandatario, debido a que su madre es marplatense; desde ese momento, comenzaron la campaña para las presidenciales del año 2023: "No me equivoqué y hoy tenemos al mejor presidente", agregó.

Por su parte, Martín Menem remarcó que "en un año armaron el partido en todo el país" y lograron "una de las mejores elecciones" desde el regreso de la democracia. Aseveró que el año pasado fue "muy duro en el Congreso" y que, durante este 2025, fueron "víctimas de la política de siempre", en referencia a la labor parlamentaria de la oposición.

"Nos preguntábamos permanentemente qué hacer. Teníamos el desafío de mantener el equilibrio y ahí apareció la sabiduría de Karina, que nos dijo 'vamos a fondo, aceleremos y juguémonos'", concluyó el titular de la Cámara baja.

Fuentes del oficialismo confirmaron que el evento, que duró casi ocho horas, estuvo organizado "en torno a ejes temáticos fundamentales para la acción parlamentaria y el desarrollo político del espacio", frente a la presencia de legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes distritales de toda la provincia.