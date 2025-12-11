Doble sesión en Diputados por el Presupuesto

El oficialismo en la Cámara de Diputados definió ayer una comprimida hoja de ruta para la semana que viene, y que incluye una doble sesión el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre para aprobar los proyectos de Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El derrotero comenzará el lunes próximo con las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que volverán a estar encabezadas por el libertario Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, y de Legislación Penal, donde reeditará la presidencia la bullrichista Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El martes próximo, en tanto, está previsto la firma de los dictámenes de los tres proyectos, de manera tal de dejarlos listos para ser aprobados en el recinto el miércoles y jueves, supo dejaron trascender varios diputados nacionales opositores que participaron de reuniones en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Ayer, a su vez, hubo un desfile de diputados opositores en la oficina del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, donde se les fue informando por separado la cantidad de representantes que el oficialismo tiene reservado para cada uno de los bloques.

"Bornoroni se está reuniendo con cada bloque por separado y ninguno sabe qué negocia con el otro", graficaron altas fuentes parlamentarias de la oposición disconformes con la política de distribución de lugares en las comisiones.

Rabioso, un diputado del Frente de Izquierda se quejó porque excluyeron a esa fuerza política de comisiones clave como Presupuesto, Legislación Penal y Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente.

Solamente le garantizaron una silla (que ocupará Néstor Pitrola) en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se trabajará la reforma laboral no antes de la segunda quincena de enero, de acuerdo a cómo se elabora el cronograma.