El BCRA cambiará el esquema de bandas desde el 1 de enero: se actualizarán por inflación 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que modificará el esquema de bandas de flotación del dólar a partir del 1 de enero de 2026. Según informó la autoridad monetaria, tanto el techo como el piso de la banda cambiaria comenzarán a actualizarse mensualmente en función del último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actualización se realizará tomando como referencia el dato de inflación mensual con dos meses de rezago (T-2), lo que implica que cada ajuste reflejará la evolución reciente de los precios en la economía.

El cambio en el esquema cambiario

El anuncio se conoció luego de la difusión del índice de inflación correspondiente a noviembre y marcó el inicio formal de la fase III del programa económico impulsado por el Gobierno nacional. En ese marco, el BCRA confirmó que desde enero próximo el régimen de bandas dejará de ser fijo y pasará a tener una corrección automática vinculada al comportamiento de la inflación.

De esta manera, el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán mes a mes, buscando mantener la consistencia del esquema cambiario con la dinámica de precios internos.

Plan de acumulación de reservas

Junto con la modificación del régimen de bandas, el Banco Central anunció que desde el 1 de enero de 2026 pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas internacionales. El esquema estará alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Según el escenario base de re-monetización trazado por la entidad, la base monetaria pasaría del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia diciembre de 2026. Ese incremento podría ser cubierto mediante la compra de hasta US$ 10.000 millones, siempre sujeto a la disponibilidad de flujos de la balanza de pagos.

Escenarios alternativos y mecanismo de compras

El BCRA también contempló un escenario de mayor demanda de dinero. En caso de que esa demanda adicional alcance el 1% del PBI, las compras de divisas podrían ascender hasta US$ 17.000 millones, sin que ello requiera esfuerzos sostenidos de esterilización, siempre dependiendo de la oferta de dólares del sector externo.

En cuanto a la operatoria diaria, el Banco Central precisó que el monto de ejecución del programa de acumulación de reservas se alineará con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. Además, la autoridad monetaria se reservó la posibilidad de realizar compras en bloque cuando sea necesario para no afectar el normal funcionamiento ni la estabilidad del mercado.