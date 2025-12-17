Qué incluye el primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que votará Diputados

inicia sesión o regístrate.
El primer presupuesto del Gobierno de Javier Milei que busca aprobar este miércoles La Libertad Avanza (LLA) junto a sus aliados contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.
Un dato significativo que se incluyó este mismo miércoles es la derogación de las leyes de discapacidad y de Universidades Nacionales votadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno y luego ratificadas por el Parlamento.__IP__
El Gobierno tiene asegurada su sanción ya que tiene el respaldo de la LLA, Fuerza del Cambio, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y Elijo Catamarca, mientras que solo se oponen Unión por la Patria y la izquierda, ya que Provincias Unidas decidió abstenerse.
Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:
- Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
- Superavit del 1.5% del
- Crecimiento de la economía del 5%
- dólar 1423 a diciembre de 2026.
- Recursos 148,2 billones
- Gasto total de 148 billones de pesos
- Superávit primario de 2,7 billones de pesos
- Se derogan las leyes de discapacidad y universidades
- El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
- Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos
- Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
- Se incluye una actualización de prestaciones para discapacidad trimestral en base a la inflación.
- Las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares no se ajustarán automáticamente por inflación, sino por resolución del PEN
- Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
- Consumo privado se estima que aumentará 4,9%
- Consumo público se incrementará 4,5 %
- inversiones aumento del 9,4%
- En exportaciones se estima un aumento del 10,6%
- Importaciones se proyectó un incremento del 11,1%
- La ley de Zonas Frías solo se mantendrá para la región Patagonica y regiones de Mendoza y se anula la ampliación a otras zonas votadas en el 2021.