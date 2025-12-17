Presupuesto 2026: Carlos Zapata cargó contra el "Estado presente" y apuntó a la corrupción kirchnerista

Durante la sesión por el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el salteño Carlos Zapata reafirmó su alineación con el oficialismo al defender el dictamen de mayoría. En un discurso cargado de confrontación, el legislador cruzó los argumentos de la oposición, señalando que el modelo de "Estado presente" defendido por el kirchnerismo fracasó sistemáticamente frente a la "evidencia empírica".

Zapata inició su alocución criticando el dictamen de minoría de Unión por la Patria, calificándolo como una insistencia en agrandar el Estado bajo una "ficción". Según el diputado, los últimos 20 años de este modelo solo trajeron "más pobreza, más indigencia y mayor atraso", alejando al país de la senda del crecimiento económico que, a su entender, solo reside en la actividad privada.

En uno de los tramos más punzantes de su intervención, el salteño caracterizó a los gobiernos precedentes como "los gobiernos de las 10D". Al respecto, sentenció: "Se trató de gobiernos que hicieron gala del despilfarro, del déficit, de la deuda, del default, de las drogas, del descaro, de la despenalización de delitos, del desprecio y de los delirios de grandeza que han tenido su dirigente".

Para el legislador, la falta de resultados económicos es una consecuencia directa del ahogo estatal. "El Estado no genera riqueza, al contrario, la consume y destruye a los generadores de riqueza", afirmó Zapata, subrayando que el progreso solo es posible cuando los ciudadanos gozan de mayor libertad para emprender y generar recursos.

El tema de la obra pública también estuvo en el centro de sus ataques. Zapata vinculó la falta de infraestructura con los procesos judiciales por corrupción, haciendo mención expresa a las causas judiciales que involucran a la ex presidenta Cristina Kirchner. "Podemos concluir que había más plata en la causa Cuadernos que cemento comprado para la obra pública", disparó con ironía ante el recinto.

La ruta del dinero K

En esa misma línea, el diputado fue tajante al referirse a la conectividad vial del país: "Y hablando de rutas, señor presidente, la única ruta que se mantuvo y anduvo bárbaro fue la ruta del dinero K, sin lugar a dudas". Además, acusó a la dirigencia opositora de haber utilizado el Estado para favorecer a "amigos del poder" mientras el Producto Bruto Interno permanecía estancado.

Hacia el cierre de su discurso, Zapata defendió la gestión de Javier Milei, asegurando que el presidente está cumpliendo con el mandato de "eliminar la inflación y achicar el Estado". Según el legislador, la misión del actual Gobierno es reconstruir la libertad de un pueblo que considera "esclavizado por el abuso de los impuestos".

Finalmente, el diputado cerró su alocución con una frase irónica dirigida al bloque de Unión por la Patria, cuestionando las prioridades de gasto de las gestiones anteriores: "Aquellos que sostienen la frase que dice 'donde hay una necesidad hay un derecho', yo les quiero preguntar: ¿qué necesidad o la necesidad de quién quisieron atender con la compra de los penes de madera?".