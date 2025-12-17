PUBLICIDAD

25°
17 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Banco Macro
Flavio Lisi
Lionel Messi
Movimiento antivacunas
Cámara de Diputados Nacional
Copa Intercontinental
Nacionales

EN VIVO. La Cámara de Diputados debate el Presupuesto 2026

Los legisladores nacionales discutirán también las reformas del procedimiento y Régimen Penal Tributario.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 14:50
El oficialismo logró reunir el quórum necesario y dio inicio a la sesión en la que se discutirá el proyecto de Presupuesto 2026, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Los diputados nacionales, luego del recambio parlamentario, comenzaron con el debate que abordará varias reformas clave para el futuro económico del país.

La reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria arrancó a las 12, mientras que la sesión comenzó puntualmente a las 14. Uno de los proyectos más relevantes que se tratarán será el Presupuesto General para el año 2026, que establece las pautas de ingresos y gastos del gobierno nacional.

Además, se debatirán reformas al procedimiento y al Régimen Penal Tributario, junto con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Este último cambio busca establecer un marco jurídico-institucional de carácter permanente, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

 

 

